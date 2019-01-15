力挺口譯哥！駐德代表謝志偉：趙怡翔是萬中難取一人才

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）

政治中心／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔外派駐美代表處政治組長，被質疑資歷不足、破壞文官體制，近日正反論戰不斷。台灣駐德代表謝志偉指出，外交部長吳釗燮在培養一位萬中難得取一的對美外交人才，這是「非常時期的非常但合法的作法。」

謝志偉15日在臉書指出，趙怡翔國籍是「中華民國」與「加拿大」雙重，學歷是「加拿大學士」與「英國碩士」兩個，加入民進黨是「個人抉擇」與「家人反對」衝突兩邊，為小英總統現場翻譯遊走中英雙語，一戰成名，成了眾人口中「翻譯的一哥」，簡稱「口譯哥」。

謝志偉表示，陳怡翔自願返台服兵役，之後自願放棄加拿大國籍，中間由吳釗燮一路帶著從黨基層作起，歷任民進黨國際事務部副主任、總統府秘書長辦公室主任、國安會秘書長辦公室、外交部部長辦公室主任，到近日的我駐美代表處的政治組組長。

謝志偉表示，「明眼人一看就知道，吳部長在為民進黨政府，不，為台灣培養一位萬中難得取一的對美外交人才，一位成長於外國，但卻如此認同臺灣、能力卓越的少年仔。」

▲口譯哥趙怡翔。（資料照／記者季相儒）

謝志偉說，這是非常國家、非常時期的非常但合法的作法，趙怡翔一路就是「政務任命」，因此若政黨輪替，「他和我一樣，打包回家吃自己，而掛名「政治組長」連一毛錢都沒多。

謝志偉坦言，做10年、20年才升到政治組組長的確是常態，不過美國與我關係向來極為關鍵，而舉世皆知，未來台灣將在「反台親中遠美」或「保台禦中友美」的兩大抉擇中作出決定，影響深遠，台灣是要救亡圖存抑或覆巢毀卵，端看此局。

謝志偉認為，在台美關係如此的情況下，派出一位能讓美國在台恊會的政治組組長等為其背書的趙怡翔以「政治組組長」名義去襄佐高碩泰大使，「誰曰不可，誰曰不宜？」趙怡翔過去跟在國安會秘書長、外交部長身邊所建立的人脈硬就是為其此行不知墊高多少，這是一個不屬常規但適法的決定，至於成果，到時由選民一併決定。

謝志偉表示，趙怡翔這樣的個例絕不多見，也不可能成為常態，「目前法規容許這樣的例外出現，正是為避免如趙這樣的人才不克為國所用」，至於政黨輪替後，打包走人，此風險正是保障了文官制度不被破壞之設計，橫加羞辱，率乃欲加之罪。

謝志偉表示，在野黨見獵心喜，狂打狠抽，無可厚非，論辯才見真章，但「最後派出一位當年任我駐外大使時已迫不及待申請到綠卡的前外交部長，出來指責一位自願放棄外國國籍的後進，就令人感受不到朝野攻防的誠意了。」

謝志偉說，「我是『特任』，有義務提供國人一些其可能看不到的角度，為清迷障，不得不發言。」

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