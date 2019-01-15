要口譯哥接「駐美副代表」被蔡英文打槍？吳釗燮證實：確實想過

▲吳釗燮、口譯哥 。（合成圖／ETtoday攝影中心）

政治中心／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔確定赴駐美代表處擔任政治組長，引起各界譁然。據指出，其實外交部長吳釗燮本來計畫讓趙擔任更高職務的「駐美代表處副代表」，但總統蔡英文認為不妥打回票，最後在折衷後，才變成政治組長的方案，對此，吳釗燮指坦言「確實想過」，並與總統交換意見。

吳釗燮14日接受電視連線訪問再度為趙怡翔背書，認為趙怡翔跟著自己參與很多外交工作，趙怡翔的歷練、為人處世甚至是與文官間的相處都很好，「我們認為若他能負責到駐美處和美國政府、智庫溝通，以他的能力應非常充分，也就做此決定。」

主持人鄭弘儀追問，蔡英文是否認為任命趙怡翔擔任駐美副代表不妥？吳釗燮僅說，一開始有討論各種可能性，「包括駐美副代表也是」，不過考量到副代表是政治任命，最終沒有做這個決定，這個過程有和總統簡單意見交換。

吳釗燮表示，這個任命是他個人做的決定，到目前為止，趙怡翔的任命非常合理，「絕對能勝任。」吳釗燮最後強調，趙怡翔是與他工作很久的同仁，因次他深知趙怡翔的能力，「我一點都沒有懷疑，也不會換掉他，力挺到底」。

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