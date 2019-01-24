歐鴻鍊質疑口譯哥能力　讓他促成蔡英文訪美「很奇怪」

▲前外交部長歐鴻鍊。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

「口譯哥」趙怡翔因出任我駐美代表處政治組組長，屢遭質疑資歷太淺、破壞外交官體制，現又傳出是為促成總統蔡英文訪美國華府，前外交部長歐鴻鍊今（24）日受訪時說，讓一個30幾歲的年輕人去執行這個任務，而不是駐美代表高碩泰，這是「很奇怪的想法」。

歐鴻鍊接受廣播節目POP Radio受訪時表示，若說讓趙怡翔赴美是為促成蔡英文訪華府，這是很奇怪的想法，理應讓資歷更深的高碩泰來執行，高碩泰進出美國好幾次，了解國情、擁有人脈，讓他當駐美代表就是對他的能力有信心，不讓高碩泰處理卻讓趙怡翔處理，邏輯上有問題。

歐鴻鍊擔心趙怡翔身為一個30幾歲的年輕人，無法勝任政治組長這個職位，他表示，影響我們國家利益最重要的就是美國，駐美代表處是最大的單位，處裡最重要的就是政治組，美處政治組長的工作很重要，因為處理的都是很複雜、敏感的事情，成員也都是派駐美國的外交官萬中選一的人，他認為趙怡翔能力不足以領導其他外交官，相較起來擔任副代表較無爭議性。

另外，歐鴻鍊認為趙怡翔赴美的討論點是破壞制度而非高薪，進入外交體系有一定的程序，憶起自己進入外交部那年，160人報名只錄取16人，考上後還要經過訓練及篩選，相當嚴格，連蔣孝嚴當年都是經過特考進入外交部，一路從基層開始做到科長、司長，都是按照制度來。

歐鴻鍊也提到擔任前總統馬英九任內第一任外交部長時，馬英九找袁健生擔任駐美代表，日本及新加坡也都是找專業外交官，沒有發生代表越級跳過外交部向總統府報告的情況。

再回應趙怡翔赴美是為促成蔡英文訪華府的傳聞，歐鴻鍊認為蔡英文訪美的可能性很小，因為大陸一再強調台灣問題是他們核心的國家利益，不容破壞，否則可能會因此衝擊到中美關係，也許會安排訪問一個國家、過境美國，獲得好一點的過境待遇，而非直接訪問美國。