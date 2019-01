速食店遭舉報台獨　吳釗燮發推特：漢堡都要遵守一中政策？

▲外交部長吳釗燮在推特上開嗆。(合成圖/翻攝外教部推特、記者屠惠剛攝)

台灣麥當勞最近推出廣告遭大陸網友舉發「台獨」,逼得大陸麥當勞出面道歉。對此,外交部長吳釗燮20日在推特發文回嗆,「現在連漢堡都要遵守一中政策了?你在開玩笑吧」。

外交部推特貼文表示,「What? Now even hamburgers have to follow the one #China principle? You’ve got to be kidding me! JW(什麼?現在連漢堡都要遵守一中原則?你在開玩笑吧?」)」,最後署名JW就是吳釗燮本人發文。

吳釗燮之前也因為豬瘟議題在推特上發文,嗆大陸「連自己的豬都管不好」,網友還驚訝回覆「部長有槍」;這次,吳釗燮為台灣主權議題發文,也受到網友熱烈迴響,「我們的外交部真的好嗆」,貼文吸引1千多名網友按讚。

麥當勞廣告中描述考生為了祈求考運,透過吃滿福堡「吃滿福,保好運」的意涵,為考生集氣加油,而廣告中出現一張准考證,眼尖的大陸網友發現國籍欄位被填上台灣,因此舉報「台獨」。

事後,大陸麥當勞立刻在微博發文澄清「麥當勞中國注意到近日網絡上有關於麥當勞台灣市場滿福堡廣告片的討論。經了解,該廣告由台灣廣告公司代理,旨在為考生加油。對於廣告公司在視頻背景上把關不嚴,引起誤會,我們深感遺憾。我們始終堅持一個中國的立場,堅決維護中國主權和領土完整。目前,該視頻已經下線,感謝社會各界的關注監督。」

