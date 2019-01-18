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「宅男女神」張景嵐賣面膜挨告求償500萬　勝訴免賠

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▲張景嵐「嵐色花漾張景嵐寫真書」記者會▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張景嵐自創品牌賣面膜，經紀公司提告違約求償500萬。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊佩琪／台北報導

被稱為國內頭號「宅男女神」的張景嵐，因自創面膜「Under Universe」(UU面膜)，被經紀公司「有餘樂」提告違反合約，求償違約金500萬元。台北地方法院判決，裁定駁回，也就是張景嵐勝訴免賠。

張景嵐認為，2017年5月，她與「良人行公司」簽立3方合約，取代原有合約，該公司便成為她的「最終決定之人」，而良人行也同意她進行面膜事業的相關宣傳活動。法官認為，張景嵐與有餘樂原本的合約，已被3方合約取代，沒有違約情形，因此駁回有餘樂的提告，全案仍可上訴。

張景嵐於2016年加入有餘樂公司，清新氣質及性感身材讓她被封為國內頭號「宅男女神」，但近期作品不多，2017年開創副業販售「UU面膜」，此舉引來有餘樂公司不滿，認為合約中明載不得私自參與商業場合活動、不得私自代言商品等規定，張景嵐卻在臉書及UU面膜的官網上，介紹自己就是「品牌創辦人」，還以直播等方式宣傳面膜，明顯違約，應給付500萬元。

張景嵐的委任律師則在開庭時表示，不否認張景嵐有自稱是創辦人的行為，也透過臉書等管道分享、宣傳面膜，又出席相關活動，但其實有娛樂公司不僅知情，也同意張景嵐經營副業。

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