毛孩愛用前5名出爐！年貨一次買省千元　滿666元「抽東京雙人機票」

▲看看毛孩期望的眼神，牠也想過新年～（圖／免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

過年要到了，不僅要買自己治裝，也要幫如同家人的毛小孩購買零食、新衣禮物來犒賞一下。東森寵物雲貼心整理出銷售排行榜前5名，包括奇啃法式嫩雞腿、艾富鮮潔牙骨、每日健康零食、美國瘋狂貓有機貓草玩具、美國Tuffy寵物玩具，每一項都有超狂優惠，「年貨」一次補齊；而且毛爸毛媽只要來門市消費滿666元，就有機會抽日本東京來回雙人機票唷！

▲買買10隻原價要650元，現在只要399元。（圖／記者王語薇攝，下同）

東森寵物雲實體店面年貨大街銷售排行榜冠軍為「奇啃法式嫩雞腿」，是榮獲三心級寵物零食，採用獨家專利化骨製程技術，絕對天然原汁、原味，無添加香料、鹽、防腐劑，ISO合格認證工廠製造。

過年了，東森寵物雲當然也會打折讓大家過好年，狗狗最愛吃的「奇啃法式嫩雞腿」1隻49元，買10隻原價要650元，現在只要399元，不僅現省251元，還再另外加送1包「毛食客20g」，讓毛孩過年吃飽飽。

▲雞腿超鮮嫩，狗狗最愛吃！

銷售排行榜第二受歡迎的是「艾富鮮潔牙骨」，1包68元，4包優惠價只要250元；銷售第三名則是毛孩最愛的零食，包括「活力零食」、「每日健康零食」、「香濃物語零食」，而且買越多，單包價格越便宜，每1包要價169元、3包399元，買8包更優惠僅999元，立刻現省353元。

▲潔牙骨1包68元，4包優惠價250元。

第四名為「美國瘋狂貓有機貓草玩具」，是全台唯一100％有機貓草芽孢填充，無梗無粉、無添加棉絮，手工斜紋布料製作，極為耐咬耐玩，超級高CP值；由於玩具單價不同，單買1件就打9折優惠，買2件打8折，3件為7折，超殺優惠，貓奴們還不趕快來買！

▲寵物玩具超耐咬，買回去讓毛孩玩個夠！

排行榜第五名是「美國Tuffy寵物玩具（狗玩具）」，這一系列商品專為粗魯毛孩量身打造，採用層層布料堆疊抵抗啃咬，黑邊7次交叉縫製超堅固，而且手工製作每款皆獨一無二。

毛爸毛媽別擔心，別以為只有貓玩具有打折，過年東森寵物雲必祭出優惠，「美國Tuffy寵物玩具（狗玩具）」獨享價單件9折、分享價第2件8折、歡樂價第3件7折，甜甜價格讓家中貓狗都一起過新年。

詳情請上活動網站：

http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

▼東森寵物雲送你出國玩！消費滿666抽東京來回機票。（圖／ETtoday）



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