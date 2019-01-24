落實管用合一　台東縣政府正式接管森林公園

▲台東縣府接管台東森林公園。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣府接管台東森林公園。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東森林公園占地約300公頃，範圍原屬行政院農業委員會林務局管理之國有保安林地，今年1月15日，首案5筆土地、約115公頃，正式獲得行政院核准無償撥用，從代管朝向正式接管，落實管用合一。

台東縣府從3年前開始向林務局提出申請撥用台東森林公園，終於獲得核准撥用部分土地，未來將原有監工房規劃為旅遊服務教育宣導中心，提升服務遊客機能，在多目標管理經營下，發揮最大之公益價值。

台東縣府表示，台東森林公園遼闊園區內擁有豐富的河口海濱溼地生態、廣大的草地與茂盛的森林，很適合親子踏青騎鐵馬，享受悠閒的午後時光，不但是縣民日常運動休閒好去處，近年來更成為觀光客必訪景點，台東縣府為讓民眾有個良好休閒運動環境，每年均耗資上千萬費用、40餘名人力，針對園區執行復育造林及設施維護管理。

如今縣府正式接管森林公園，台東縣府為讓園區整體清潔及維護管理品質更上層樓，依據「台東縣森林公園管理自治條例」開始收費，全票30元、半票20元、大型車60元、小型車30元，身高120公分以下孩童及設籍台東、台東工作民眾憑證免費。