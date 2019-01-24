▲衛生局長王文彥表示，「桃園疫苗小巴特」是全國首創，提供市民搜尋疫苗資料很容易。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓市民更了解疫苗的接種政策，落實健康管理。桃園市政府衛生局即日起，推出全國首創「Line@聊天機器人－桃園疫苗小巴特」，內建各項疫苗資訊，民眾只要在LINE搜尋「桃園疫苗小巴特」，或掃描QR code加入後，就能隨手使用智慧型手機查詢桃園市的疫苗資訊及服務。

衛生局長王文彥表示，Line@「桃園疫苗小巴特」以聊天機器人(Chat Bot)為技術平台，建置嬰幼兒常規疫苗、流感疫苗、長者肺炎鏈球菌疫苗及子宮頸癌疫苗的接種政策、接種地點等相關資訊，提供民眾實用可靠的疫苗知識。

而以往民眾查詢各項疫苗的接種資訊，都是透過衛生局防疫專線或1999市民熱線諮詢，或在網站上查詢，但疫苗資料日新月異且龐雜，搜尋上要花很多功夫，即日起推出之Line@「桃園疫苗小巴特」可提供即時、一對一的問答，方便民眾迅速掌握資訊。

▲桃園全國首創，推出「Line@聊天機器人－桃園疫苗小巴特」。（圖／桃園市政府提供）



衛生局強調，桃園市每年疫苗接種量達98萬劑以上，除配合中央政策積極推動嬰幼兒常規疫苗接種及流感疫苗接種外，亦自籌經費採購肺炎鏈球菌疫苗及子宮頸癌疫苗造福桃園市長者與青少女，守護市民健康不遺餘力。

家長應按各項疫苗接種時程，攜帶嬰幼兒前往衛生所或合約醫療院所接種常規疫苗；國高中女學生應於半年期間完成3劑子宮頸癌疫苗接種，才可獲得足夠的保護力；長者肺炎鏈球菌疫苗全年度均可接種，請43年次出生未曾接種過13價結合型肺炎鏈球菌的長輩應於今年年底前接種疫苗，以免權益受損，另42年次以前出生的長輩，若未曾於65歲(含)後接種過23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗，亦應儘速接種，以維護自身健康。