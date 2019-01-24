新南向碰壁　柬埔寨首相再提「一中原則」嗆：不讓台設代表處

▲大陸國務院總理李克強（右）會見柬埔寨首相洪森。（圖／取自中國政府網）

記者陳政錄／綜合報導

柬埔寨首相洪森近日訪中，並與大陸國務院總理李克強舉行會談，雙方在會後發表聯合公報，洪森指稱，柬埔寨重申恪守一個中國原則，堅決反對任何形式的「台灣獨立」，更直言，「拒絕台灣在柬埔寨設立代表處」。

這不是洪森第一次為擁護「一中原則」對台發表激烈言論，他曾在去年初表示，為了維護中國的完整主權與表示對「一中」的支持，全面禁止「中華民國」國旗在柬埔寨國內升起。當時言論曾在兩岸引起關注。

▲大陸今年初派3軍艦「訪柬埔寨4天」 鞏固雙方同盟與軍事合作。（圖／翻攝自中新網）

據中國政府網訊息，洪森20到23日赴中進行正式訪問，包含會見大陸國家主席習近平，與李克強會談，會見全國人大常委會委員長栗戰書、全國政協主席汪洋等。

洪森與李克強會談結束後，雙方發表公報強調，柬埔寨僅承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。柬埔寨反對任何形式的「台灣獨立」，繼續支持兩岸關係和平發展和中國的和平統一大業。他還多次強調，台灣是中國的一個省，柬埔寨拒絕台灣在柬設立「代表處」。

▲柬埔寨王國首相洪森。（圖／達志影像／美聯社）

另對於中柬合作，公報提出，雙方將以建交60週年為契機，進一步增進傳統友好，以交通、產能、能源、貿易、民生五大版塊為重點，加強下階段「一帶一路」合作。

同時，兩國將增加外交、軍事、政府等領域交流，於南海問題上推進南海行為準則磋商，加強在瀾滄江-湄公河合作、中國-東盟合作、東亞合作、亞歐首腦會議、聯合國等多邊框架下的協調配合。

事實上，台灣與柬埔寨於1947到1958年曾有領事級外交關係，終止關係後，目前雙方並未互設具大使館性質的代表機構，因此台灣對柬埔寨的相關事務，由設在越南的駐胡志明市臺北經濟文化辦事處兼轄。

但值得注意的是，雖洪森近年多次提到，不容許台灣在金邊或是柬埔寨其他地方設立代表機構。但他也曾在去年初發表談話時表示，柬埔寨仍對台灣投資敞開大門。

▼大陸曾向柬埔寨援助現代化醫療設備。（圖／翻攝自中新網）