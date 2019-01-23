「阿公訓練膽量」3歲幼童仍不敢單獨進教室　演出街頭流浪記

▲3歲多的蔡童被帶到派出所，警方安撫後趕緊連絡他的家長及就讀幼稚園老師。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春一位阿公帶著孫子去上幼稚園，為訓練孫子的勇氣，要他單獨進入校園內，小朋友害怕哭著要找回家的路，民眾看到他路上行走，擔心發生意外 帶到派出所，警方根據他的聯絡簿，通知他就讀幼稚園及母親，結束這場街頭男童流浪記。

恆春警分局建民派出所日前接獲一位熱心民眾帶著一位3歲多的男童到派出所請求協助，與小朋友聊天，發現蔡姓男童的阿公將他帶至恆春國小附設幼稚園小班上課，由於以往都是阿公帶著他交由老師照顧後才離去，這次阿公希望他自己鼓起勇氣進教室。

阿公前腳才走，沒想到蔡男心生不安而不敢一個人走進幼兒園上課，反而回頭走，自己哭著走在街上尋找回家的路，被熱心民眾發帶到派出所。

警員林政廷、王遠霖從蔡童的背包找到家庭聯絡簿，並先幫他裝水、拿餅乾糖果給他吃，安撫其情緒後，趕緊連絡聯絡家長以及恆春國小附設幼兒園。

蔡母在得知孩子沒有走進教室上課，相當緊張，得知小孩被熱心民眾帶到派出所，心急如焚跑至派出所，在看到小孩在派出所內滿足地吃著糖果，放下心中的大石頭，連忙感謝警方協助。



恆春分局分局長楊龍祥表示，小朋友走失很危險，民眾如有看到小孩單獨走在街道上，煩請撥打110或帶至附近派出所協助，以免發生意外。