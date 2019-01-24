韓國瑜市場拜年　攤商舉牌求「魚市生意很不好，請救救我們」

▲韓國瑜巡視魚市場，民眾舉牌反應心聲。（圖／記者宋德威攝，下同）

地方中心／高雄報導

市長韓國瑜24日上午現身前鎮漁市場，向現場漁友及魚販、承銷商拜早年，並慰勉魚市場工作人員的辛勞，現場湧進不少熱情粉絲，有人高舉「市長我愛你」保麗龍板，但也有攤販寫「漁市生意很不好，請救救我們」板子，引起關注。對此，韓國瑜回應，「我看到了，這都反應市民心聲，主要方式就是人進來阿，不然生意怎麼會好，要有越來越多人流，這樣各行各業都會興旺，所以關鍵是人要進來 ，生意自然會好」。

韓市長於清晨5時20分抵前鎮魚市場巡視場內各魚貨拍賣區，沿途向漁友致意拜早年，並一一發送新春市長紅包，受到民眾熱烈歡迎，同時，韓市長親自向魚販、承銷商詢問年節期間魚貨供應量與市場行情，瞭解除少數應景魚類（白鯧）價格有較大漲幅外，其餘魚貨供應量相當充裕，魚價行情合理。

韓國瑜也提到，過去都是視察農產拍賣市場，選舉期間沒機會到魚市場，今天是第一次到魚市場，也是第一次發紅包。而他一出現在漁市場，許多熱情民眾紛紛大喊偶像，氣氛相當熱鬧，紛紛搶握手和領紅包，還有人都想跟市長合照，更有人高喊「歡迎市長！」。不過，有漁販就在保麗龍板子上頭寫下「韓國瑜市長您好，漁市生意很不好，請救救我們，非常感謝您」。

韓市長對於春節期間民生物資充裕與物價穩定深具信心，並讚許漁會團隊的努力及慰勉工作同仁的辛勞，前鎮魚市場去年度魚貨交易量近15萬噸及交易值高達56億元，成績有目共睹。

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