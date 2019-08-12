「3隻比特犬狠咬」闖民宅少年！　警救人也遭殃「開槍自衛」

▲ 比特犬。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者許祐誠／綜合報導

比特犬咬傷人的意外頻傳，美國德州達拉斯（Dallas）16歲少年卡布雷拉（Nelson Cabrera），10日前擅闖一處民宅後，遭到庭院內的3隻比特犬瘋狂啃咬，當時警方見狀後前來救援，情急之下便開槍射殺比特犬貝拉（Bella）。此舉讓飼主痛心地表示，沒有人有權利出現在院子裡。

根據電視台WFAA報導，少年在當天凌晨4時45分遭到比特犬咬傷，送醫治療後仍傷重不治。至於被咬傷的警察，則在治療後順利出院。不過，咬傷人的貝拉因為傷勢過重，於11日由警方宣布接受安樂死。另外2隻比特犬布魯斯（Bruce）和「小比特」（Little Bit）則被送往當地動物收容所。

「她做了她該做的事」，看見寶貝毛孩的悲慘命運，飼主羅倫佐（Guillermo Lorenzo）心痛地表示，比特犬一心只想要保護自己的家，少年根本不該出現在庭院內，「沒有人有權利出現在院子裡」。他說，他近期都在庭院內修車，所以放了一些需要保護的零件和工具。

不過，警方發言人里夫斯（Robert Reeves）認為，「警方也只是做了訓練教導的防護措施。警方看見了慘案....無論受害者是否應該出現在房產上，或是比特犬是否應該出現在庭院內，全都是無關緊要的。當下，警方只是試圖搶救受害者的性命。」

▼ 當地警局在推特上貼出最新進度的報導。

Attached is the updated media release regarding a dog attack that occurred yesterday. pic.twitter.com/GAHKWrItrH — Irving Police Dept. (@IrvingPD) August 11, 2019

這起慘案曝光後，引起網友正反兩面的意見，有一派網友認為，「如果擅闖某人的院子內的懲罰就是死亡，實在太荒謬了」、「我們的孩子不應該這麼死了」、「孩子被咬死了欸，哈囉」。但也有人認為，「看起來狗正在做他們的工作....保衛他們的領土，很明顯是少年進入他們的領土」。

此外，有網友心疼少年遇到的命運，並懷疑有甚麼東西「讓少年勇敢地爬上圍欄，凌晨5點？很難過發生在雙方身上的悲劇。」該名網友表示，「這個孩子應該回家躺在床上休息，醒來後迎接美好的一天。」