「3隻比特犬狠咬」闖民宅少年！　警救人也遭殃「開槍自衛」

▲ 比特犬。(示意圖/取自Pixabay)

實習記者許祐誠/綜合報導

比特犬咬傷人的意外頻傳,美國德州達拉斯(Dallas)16歲少年卡布雷拉(Nelson Cabrera),10日前擅闖一處民宅後,遭到庭院內的3隻比特犬瘋狂啃咬,當時警方見狀後前來救援,情急之下便開槍射殺比特犬貝拉(Bella)。此舉讓飼主痛心地表示,沒有人有權利出現在院子裡。

根據電視台WFAA報導,少年在當天凌晨4時45分遭到比特犬咬傷,送醫治療後仍傷重不治。至於被咬傷的警察,則在治療後順利出院。不過,咬傷人的貝拉因為傷勢過重,於11日由警方宣布接受安樂死。另外2隻比特犬布魯斯(Bruce)和「小比特」(Little Bit)則被送往當地動物收容所。

「她做了她該做的事」,看見寶貝毛孩的悲慘命運,飼主羅倫佐(Guillermo Lorenzo)心痛地表示,比特犬一心只想要保護自己的家,少年根本不該出現在庭院內,「沒有人有權利出現在院子裡」。他說,他近期都在庭院內修車,所以放了一些需要保護的零件和工具。

不過,警方發言人里夫斯(Robert Reeves)認為,「警方也只是做了訓練教導的防護措施。警方看見了慘案....無論受害者是否應該出現在房產上,或是比特犬是否應該出現在庭院內,全都是無關緊要的。當下,警方只是試圖搶救受害者的性命。」

▼ 當地警局在推特上貼出最新進度的報導。

Attached is the updated media release regarding a dog attack that occurred yesterday. pic.twitter.com/GAHKWrItrH