獨自走在路上...男子突持剪刀朝肚猛刺！路人嚇壞驚逃　他血流一地送醫

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆市一名林姓男子12日晚間獨自走在中山二路上，還沿路向周遭店家借菜刀。店家發現他神色異常，不敢出借菜刀。林男最後在附近找到一把剪刀，且當眾朝自己肚子猛刺，還劃傷了脖子，路人見狀嚇傻急忙報警，還自行拉起封鎖線等待警方到場。警消獲報後趕抵現場，並將林男送醫急救，所幸並無大礙。

▲男子持剪刀朝肚猛刺，血流一地，民眾自拉封鎖線等警方到場。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方初步調查，現年37歲的林男疑似感情問題，12日晚間他情緒低落獨自走在路上，一開始先向牛肉麵店借菜刀，但因他神色有異，店家不敢出借，林男隨後轉向一旁的義大利麵店借，但因人潮眾多，他便放棄走出門外。

▲剪刀上沾滿血跡被丟置一旁。（圖／記者郭世賢翻攝）

然而，不久後，林男竟持不知從何而來的一把剪刀，先是朝肚子猛刺後，向前走了約10公尺，又再往脖子上劃了幾刀，他當場血流一地，倒地不起。

路過民眾被林男突來的舉動嚇壞，連忙報警，且還自行拉起封鎖線等待警方到場。警方趕到現場後，發現人行道上血跡斑斑，緊急將他送醫搶救，所幸並無大礙，而至於詳細的事發原因，林男不願透漏，後續警方也將持續調查釐清。

▲人行道上血跡斑斑，相當驚悚。（圖／記者郭世賢翻攝）

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