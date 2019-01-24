　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「心靈劈腿」營區搞網愛　新歡側錄女士官露胸自摸強索遮羞費

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲胸部,乳房,波霸。（圖／達志／示意圖）

▲6軍團542旅一名楊姓士官，趁與同僚張女網愛時截取「露點」畫面，要求張女支付1萬5千元的封口費（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

6軍團542旅一名楊姓士官與蘇姓女士官是軍中同袍，因受訓結識互有好感，只是兩人在各有男女朋友的情況下仍各自 劈腿，楊男還趁機要求蘇女視訊時寬衣解帶時加以竊錄。後楊男因債務問題轉而對蘇女恐嚇取財，新竹地院法官依恐嚇未遂罪、竊錄非公開活動及身體隱私罪判刑5個月，易科罰金15萬元。

判決書指出，6軍團男女志願役士官楊男、張女因下基地訓練而結識，兩人雖各有男女朋友卻止不住乾柴烈火，兩人經常私訊甚至利用在營放假時上網與對方網愛。2018年6月間，楊男與張女兩人在營區利用手機視訊網愛，楊男要求張女露出胸部讓他欣賞，張女也順應要求拉下胸罩，而楊男則趁機錄下張女的露點照，事後張女為哄楊男開心，還傳送自己穿比基尼的辣照給對方留做紀念。

只是時隔一個月，楊男因債務問題，竟將歪腦筋動到張女身上，楊男截取張女「露點」畫面，要求張女支付1萬5千元的封口費，否則便要將張相片po在爆料公社，讓大家看看國軍的私密風情。楊男傳訊，「你知道某些影片照片賣的錢就1萬元還高嗎？」、「你男友有錢，你跟他討」、「你想讓人知道你在營區用錄影功能？脫衣自摸嗎？」，張女拒絕妥協，不願付錢，怒而向桃園憲兵隊控告楊男。楊男在法官審理時坦承犯行。

法官認，楊男與張女兩人為軍中同袍，應尊重他方意願及權利，卻利用網路視訊，無故竊錄女子非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害原告的隱私，造成被害人莫大的心理恐懼，更擷取身體隱私部分畫面，要求告訴人支付金額，否則將公開上開截圖畫面及影片，致原告心生畏怖，實屬不該，念及其犯後坦承犯行，態度尚可，迄今未達成民事和解，也未賠償原告損害，因此依恐嚇取財未遂罪，判4個月，竊錄非公開活動及身體隱私部位罪判2個月，應執行5月，易科罰金15萬元。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
夫炫「高二時的女友超正」！婆婆瘋狂吐槽她一聽不對
曬媽20歲舊照根本吳謹言+Angelababy　網驚：現在是
福原愛7個月渾圓孕肚曝光！往下超白皙美腿現形…粉絲看呆

關鍵字：露點,士官,網愛,恐嚇,遮羞費

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

噴槍奪命！母PO合照挺：「爸每天工作13小時」很愛女兒　小孩已招魂回家

快訊／舊蘇花槽車翻覆駕駛拋車外慘死　高腐蝕性強鹼外洩警戒中

影／台中八仙山樂園驚傳墜谷　重機騎士摔落3層樓高懸崖慘死

廂型車駕駛酒測爆表1.39　高速連環撞釀3死「自己躺進加護病房」

影片曝光／冷血飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路人拿掃把打救不回

義大世界遭停工討國賠258億元　高雄地院：目前暫停審理程序

捷克男「行李箱藏毒」闖桃機失敗　台2共犯摩鐵被逮

性侵狼燒死博士生「道歉」就2度逃死　家屬淚控：司法保護殺人犯

洗腎運將撐家計遭撞亡　妻淚「不知怎麼辦」網心疼想幫忙

「心靈劈腿」營區搞網愛　新歡側錄女士官露胸自摸強索遮羞費

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

義大世界遭停工討國賠258億元　高雄地院：目前暫停審理程序

捷克男「行李箱藏毒」闖桃機失敗　台2共犯摩鐵被逮

性侵狼燒死博士生「道歉」就2度逃死　家屬淚控：司法保護殺人犯

洗腎運將撐家計遭撞亡　妻淚「不知怎麼辦」網心疼想幫忙

「心靈劈腿」營區搞網愛　新歡側錄女士官露胸自摸強索遮羞費

娃娃機大盜橫行雙北用「吸的」搜刮機台　23台主慘受害

影／舊蘇花公路化學槽車翻覆　機車兩時段開放走蘇花改

慣竊藏屋頂　「警界洪金寶」腳卡夾板還是抓到人

韓國瑜市場拜年　攤商舉牌求「魚市生意很不好，請救救我們」

驗票真的累死人！書記官病逝　北院：革蘭氏陰性菌引敗血症

艾力克斯曝「A咖私下真面目」　15分鐘紅毯走1.5小時原因超暖！

義大世界遭停工討國賠258億元　高雄地院：目前暫停審理程序

微軟男「想啃老」用霰彈槍轟了爸媽　伴屍5日爆頭自盡

吃太多榴槤「鼻噴血慘死」！高血壓男倒貨車上....血管裂開

出國怎麼打包酒？你可能不知道的幾個超實用小物

警察用槍若挨告　內政部修法：回歸國家賠償機制

重大進展！棒協與中職達共識　12強奧運組成與總教練都給中職

馬雲出席達沃斯論壇：科技恐致第三次世界大戰

瑪莎拉蒂推Levante Vulcano特仕車　歐、亞市場限定販售

【廣編】閃躍維港燈影節 「愛與浪漫」 無所不在

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

社會熱門新聞

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工..

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3..

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤2..

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認..

飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路..

張國煒逼離職？前妻泣：他說長榮..

比特犬當街虐殺？流浪狗爆頭慘倒..

還沒開幕就先負評　她慘被起訴了

慘！媒體試駕1038萬賓士超跑..

捷運保全迴轉遭撞　機車解體噴1..

3歲女童遭噴槍奪命　檢方：死因..

飼主放任比特咬死浪浪　可關2年..

即／北投大火　宮廟人員急撤神像

更多熱門

相關新聞

性侵前女友強拍裸照　渣男嗆：敢插手轟了他

新北一名朱姓男子求復合遭拒，居然傳訊恐嚇前女友小琪（化名），甚至亮出把玩手槍的照片，逼對方到家中2度性侵得逞，最誇張的是事後還強拍裸照散布。新北地院審理後，依強制性交、恐嚇等罪判朱男6年4個月有期徒刑，其中10個月如易科罰金30萬元，全案可上訴。

總統來了子彈被偷　花防部駁媒體報導

楊麗菁與前男友和解　龔偉綸：互相祝福

殺人假釋犯　持鐮刀恐嚇里長被起訴

色廚師越摸越下面　老闆娘求償還挨告

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

女植物人產子案　兇手抓到了！

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面