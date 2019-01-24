「心靈劈腿」營區搞網愛　新歡側錄女士官露胸自摸強索遮羞費

▲6軍團542旅一名楊姓士官，趁與同僚張女網愛時截取「露點」畫面，要求張女支付1萬5千元的封口費（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）



記者陳凱力／新竹報導

6軍團542旅一名楊姓士官與蘇姓女士官是軍中同袍，因受訓結識互有好感，只是兩人在各有男女朋友的情況下仍各自 劈腿，楊男還趁機要求蘇女視訊時寬衣解帶時加以竊錄。後楊男因債務問題轉而對蘇女恐嚇取財，新竹地院法官依恐嚇未遂罪、竊錄非公開活動及身體隱私罪判刑5個月，易科罰金15萬元。

判決書指出，6軍團男女志願役士官楊男、張女因下基地訓練而結識，兩人雖各有男女朋友卻止不住乾柴烈火，兩人經常私訊甚至利用在營放假時上網與對方網愛。2018年6月間，楊男與張女兩人在營區利用手機視訊網愛，楊男要求張女露出胸部讓他欣賞，張女也順應要求拉下胸罩，而楊男則趁機錄下張女的露點照，事後張女為哄楊男開心，還傳送自己穿比基尼的辣照給對方留做紀念。

只是時隔一個月，楊男因債務問題，竟將歪腦筋動到張女身上，楊男截取張女「露點」畫面，要求張女支付1萬5千元的封口費，否則便要將張相片po在爆料公社，讓大家看看國軍的私密風情。楊男傳訊，「你知道某些影片照片賣的錢就1萬元還高嗎？」、「你男友有錢，你跟他討」、「你想讓人知道你在營區用錄影功能？脫衣自摸嗎？」，張女拒絕妥協，不願付錢，怒而向桃園憲兵隊控告楊男。楊男在法官審理時坦承犯行。

法官認，楊男與張女兩人為軍中同袍，應尊重他方意願及權利，卻利用網路視訊，無故竊錄女子非公開活動及身體隱私部位，嚴重侵害原告的隱私，造成被害人莫大的心理恐懼，更擷取身體隱私部分畫面，要求告訴人支付金額，否則將公開上開截圖畫面及影片，致原告心生畏怖，實屬不該，念及其犯後坦承犯行，態度尚可，迄今未達成民事和解，也未賠償原告損害，因此依恐嚇取財未遂罪，判4個月，竊錄非公開活動及身體隱私部位罪判2個月，應執行5月，易科罰金15萬元。

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