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楊麗菁與前男友和解！30萬免賠　龔偉綸「互相祝福」

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▲▼楊麗菁前男友龔偉綸。（圖／記者楊佩琪攝）

▲龔偉綸離開法院，僅表示「互相祝福」。（圖／記者楊佩琪攝）

記者楊佩琪／台北報導

藝人楊麗菁與前男友，曾參選立委的候選人龔偉綸熱戀3個月，分手後撕破臉，楊麗菁提告龔偉綸對外散播不實謠言，還奪命連環叩威脅、恐嚇要對她潑硫酸，龔偉綸反告，並求償30萬元。台北地方法院開庭，雙方和解撤告。龔委綸在離開法庭時沒有多說，僅強調「互相祝福。」

此次開庭，楊麗菁並未出現，委由律師出庭，龔偉綸則是親自到庭，向法官表示，已經與楊麗菁和解，民事、刑事雙方都會撤銷告訴。離開前，面對記者詢問，龔偉綸相當低調不願多談，但強調「雙方互相祝福！我祝福楊小姐。」

楊麗菁與小她13歲的龔偉綸相戀，交往3個月後分手，卻傳出龔偉綸對外放話楊麗菁謊報年齡、被包養等，楊麗菁也曾召開記者會，淚訴龔偉綸不斷電話騷擾她，還向她索討300萬，提告龔偉綸涉嫌妨害名譽及恐嚇等罪。

當時楊麗菁控訴，2人交往1個月後，龔偉綸就出現疑似劈腿的狀況，但龔偉綸也懷疑她和別的男子有曖昧關係，戀情最後分手收場。不過龔偉綸竟不斷跟蹤、騷擾、打電話恐嚇要對她潑硫酸，甚至向她勒索300萬。

實在不堪其擾，楊麗菁向法院聲請保護令，也提告恐嚇及妨害名譽，但龔偉綸反控楊麗菁不實言論損壞他的名譽，求償30萬元並登報道歉。

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