影／高雄知名飯店攜手歐美玩具　駐點打造木製玩具遊戲區

記者宋德威／高雄報導

「韓」流效應無遠弗屆，不只人進來，連歐美知名玩具品牌也進來！源自英國設計師的歐美知名玩具品牌Tender Leaf Toys，19日起至3月3日，結合南台灣知名飯店規劃「探索英倫世界」活動，齊力打造全國最大的兒童木製玩具遊戲館，19日正式揭幕，連高雄點子王–高雄市政府潘恆旭觀光局長都親臨現場，感謝飯店與廠商齊聲響應韓國瑜市長振興高雄觀光的用心。

▲▼高雄市觀光局潘恆旭局長與現場小朋友及業者合影。（圖／記者宋德威攝，下同）

英式雙層巴士立即映入眼簾，跟隨著英國街道向前漫步，充滿濃濃英倫風的皇室衛兵與倫敦鐵橋即活靈活現地吸引眼球，彷彿熱情地歡迎大小朋友的到來。踏進探索英倫世界主題玩具遊戲館區，近千件的英式風格玩具，更令小朋友們流連忘返。

飯店總經理馮力平表示：「許多家長每到寒暑假，對於如何安排親子行程，往往困擾不已，因此，義大天悅飯店身為南台灣首屈一指的親子渡假飯店，更應該協助規劃更多讓『家長放心、小孩開心』的旅宿環境，此次結合歐美知名玩具品牌Tender Leaf Toys，希望藉由諸多崇尚自然元素的感官遊戲體驗，取代當下眼手不離的3C產品，也期盼不僅能讓小朋友拓展國際視野，更能從益智玩具玩樂中學習成長，實踐寓教於樂的家庭教育。」