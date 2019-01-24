【廣編】閃躍維港燈影節 「愛與浪漫」 無所不在

▲下班後約好另一半，80分鐘後立刻飛往香港與摯愛感受情人節迷人之處。（圖／香港旅遊發展局提供）

文／可樂旅遊提供

西洋情人節最浪漫強檔企劃，就在香港！下班後約好另一半，80分鐘後立刻飛往異國與摯愛感受情人節迷人之處，漫步在燈光藝術與趣味互動設計中，讓裝置藝術為你傳達最耀眼的心意！即日起到2/24，香港「國際燈光藝術展」新展品以「愛與浪漫」為主題打造與眾不同的光感互動藝術。

展覽中共有15件海外及本地作品，當中有7件是以「愛與浪漫」為主題的全新展品，部分更有互動元素，以迎接即將來臨的情人節。像是港人設計的「從現在開始我們就是一分鐘朋友」，讓2位互不相識的人站於裝置中間，互相注視凝望，讓遊客們感受心中小鹿亂撞的感覺；日本團隊亦帶來新裝置「Birds Fly Around With You」，當遊客們進入圓形裝置時，四周鳥兒會隨着遊客的位置，進入裝置的遊客愈多，亮燈的鳥兒亦會增加。

展覽將每日晚間5~11時亮燈，於中西區海濱長廊（中環段）舉行，想感受維港迷人浪漫之夜的旅客，千萬別錯過這次的「閃躍維港燈影節」。跟著可樂旅遊到香港，3天2夜浪漫過情人節，入住近地鐵精選酒店，每房送上精選紅酒只要9700起！》http://bit.ly/2AZBsjU