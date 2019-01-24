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2小時2次2萬4！　30萬粉「美胸Coser櫻姬」賣淫議價對話曝光

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▲ 香港知名Coser「櫻姬」遭爆私下「賣淫」 。（圖／翻攝Sakurahime Cosplayer粉絲專頁）

▲ 香港知名Coser「櫻姬」遭爆私下「賣淫」 。（圖／翻攝Sakurahime Cosplayer粉絲專頁）

大陸中心／綜合報導

香港知名Coser「櫻姬」（Sakurahime ）有著無辜大眼與甜美外表，加上她經常毫不吝嗇地在臉書粉專大秀好身材，因此擁有近30萬粉絲。日前卻有網友爆料， 「櫻姬」私底下除了接外拍外，竟然還有一份「兼職女友」（ptgf）的工作，除了會陪「買家」吃飯逛街，最後甚至還會提供「性服務」。

▲ 「櫻姬」外型甜美、身材姣好，擁有近30萬粉絲 。（圖／翻攝Sakurahime Cosplayer粉絲專頁）

一名網友日前在香港「LIHKG 討論區」發文爆料，「櫻姬」私下會利用IG小號，從事類似賣淫的「兼職女友」工作。從他在文中附上「與櫻姬的對話截圖」中可以看出，2人先是簡單的打過招呼，接著「櫻姬」主動詢問網友「約咩？」隨即2人開始商議起價格，在5000港幣（約新台幣20000元）到7000港幣（約新台幣28000元）之間議價，最後達成「6000/2hrs/2q」的協議，也就是代表「總價6000港幣（約新台幣24000元），在2小時間內一共進行2次『性服務』」。

▲網友貼出自己與「櫻姬」議價的對話截圖 。（圖／翻攝「LIHKG 討論區」 ）

這段對話曝光後，其他網友紛紛在底下留言「好正！我可以」、「太貴了吧！才小時就要港幣6000？」、「6000我就不了」、「沒什麼，coser大概近9成都有再做這種的呢」，更有人也貼上自己過去與「櫻姬」約過的截圖，雖然當時她使用的是另一個沒有頭像的IG小號，但2人隨後便互相交換了「驗貨自拍照」，確認了就是「櫻姬」本人。


▲ 另一名網友也附上自己與「櫻姬」交易的截圖，2人還互換自拍照確認身分 。（圖／翻攝「LIHKG 討論區」 ）

事後，「櫻姬」突然將帳號的粉絲人數由原本的4000多人，一路刪到只剩下2000多人，不但大頭貼照片換了，就連帳號名稱都也改了。

▼ 櫻姬小號也有4000多人追蹤 。（圖／翻攝自「櫻姬」IG）

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關鍵字：櫻姬,Coser,香港,粵港澳要聞

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