華聞快遞／15省份上調最低工資標準　上海1.1萬元居首位

▲上海最低工資標準於去年4月調整，漲了120元人民幣。（示意圖／視覺中國CFP）

《上海》2018年15省份上調最低工資標準 上海1.1萬元居首位

人社部24日表示，截至2018年12月，上海月最低工資標準達到2420元人民幣（約台幣1.1萬元），是全國最高的地區，其次是深圳2200元（人民幣，下同），接著是北京2120元。超過2000元的省市有6個，分別是廣東2100元、天津2050元、江蘇2020元、浙江2010元、北京、上海。數據顯示，最低工資標準墊底的地區為青海省，僅1500元（約台幣6830元）。（中新社）

《陝西》22個城市入圍「全球房價漲幅最高」前50 西安全國第一

《斯維登置業·胡潤2018年度全球房價指數》顯示，2018年全球房價漲幅前50名的城市共來自17個國家，其中中國最多，佔了22個，比去年同期減少2個，其中北上廣深均不在名單中。名單顯示，柬埔寨金邊漲幅第一，達16.7%，接著是匈牙利布達佩斯，漲幅達16.2%，第三位是中國西安，漲幅達14.6%，排在第四、第五、第六位的依次是海口、昆明和香港，漲幅分別為14.3%、14.2%和13.3%。（中新社）

《湖南》送科技創新「大禮包」 個人最高獎勵910萬元

據24日推出的《湖南創新型省份建設若干財政政策措施》顯示，獲得省科學技術杰出貢獻獎的個人、省科學技術創新團隊獎的科研團隊，省級財政分別給予200萬元（約910萬元台幣）、100萬元獎勵；對通過國家認定或評估的國家重點實驗室、工程研究中心、技術創新中心，給予不低於1000萬元支持；根據經審核確認的高校和科研院所上年度研發投入增量，對其中非財政性資金部分，按照10%的比例給予獎補，最高獎補500萬元等等。（華聲在線）

《北京》2018年移動支付人均月消費1.2萬元

據統計，當前大陸手機支付用戶規模已經達到了5.7億，2018年使用移動支付每月平均消費了2600元（約台幣1.2萬元），其中，創業人群月消費金額最高，超過3000元﹔全職主婦、IT從業人員每月消費也都超過2800元﹔學生群體每月消費金額為1952元，但他們每支出5元，就有2元是通過移動支付方式花出去的。此外，去年三季度，銀行業處理移動支付業務的筆數，同比增幅高達7成多。（北京日報）

▼支付寶將推出新的刷臉支付產品。（圖／翻攝自微博）

《廣東》2018外貿規模首次破7萬億人民幣

海關總署廣東分署23日通報，2018年廣東省外貿進出口總值7.16萬億元，外貿規模首破7萬億元，創歷史新高，比2017年同期增長5.1%，連續33年保持全國各省市第一；實現貿易順差1.38萬億元，同比收窄14.8%。此外，一般貿易進出口達3.37萬億元，佔廣東省外貿進出口的47%，較去年同期提升0.9個百分點；加工貿易2.63萬億元，佔比下降為36.7%。（中新社）

《香港》2018年初創企業超過2600家 同期增長18%

特區政府政務司司長張建宗24日表示，香港2018年初創企業數量超過2600家，增長率達18%；初創企業員工人數為9548人，同期增長51%。此外，政府一直致力於促進初創生態系統發展，近3年來已累計投入超過1000億港元支持創新科技發展。調查顯示，香港是增長最快的初創系統之一，位列全球第5位，同時也是全球第25大初創企業樞紐。（香港中國通訊社）

《遼寧》住建系統預計解決房屋徵收「回遷難」問題

遼寧住建系統2019聚焦補齊「四個短板」，預計完成25項重點任務，包括抓好縣城和新城區房地產去庫存；解決國有土地上房屋徵收「回遷難」問題；繼續推進棚戶區改造，做好早期棚改小區維修改造；加強城鎮污水處理廠規划建設運營監管；推進城市垃圾無害化處理設施建設等。（遼寧日報）

《北京》保健食品擬標註警示語 借鑒香煙管理方式

國家市場監督管理總局有關負責人24日表示，為進一步規范保健食品標簽管理，便於保健食品與普通食品和藥品的區分，今年將研究借鑒煙草標簽管理方式，在保健產品標簽顯著位置標注「保健食品不具有疾病預防、治療功能」，「本品不能代替藥品」等警示語。（中國日報）

▼北京市控煙協會發佈三個控煙勸阻手勢。（圖／翻攝自鳳凰網）