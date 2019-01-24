　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港房價連9年全球最貴負擔　睡劏房之外還有「麥難民」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

最新數據顯示，香港連續第9年成為全球最難負擔的地方，一般家庭要不吃不喝不消費20.9年才能買樓，創歷史之最。在這個狀況下，近5年來出現大批「麥難民」（在麥當勞過夜的人）和露宿者，其中一名露宿男子表示，「想到晚上要擠劏房（分間樓宇單位），那還不如住公園舒服。」

國際公共政策顧問機構（Demographia）近日發表2018年全球樓價負擔能力報告稱，香港樓價對家庭收入中位數比例進一步惡化，由2017年的19.4倍上升至20.9倍，意味著要不吃不喝不消費20.9年才能買樓，再次成為該調查歷來最高水平。

報告指出，調查期間香港的樓價已經回落，部份地產專家預期2019年樓價會下跌15至25%，但仍然是香港人負擔不起。以全球而言，排在香港之後的是溫哥華和雪梨，兩地樓價對入息中位數比例是12.6倍和11.7倍，但仍舊和香港有一大段差距。

樓價的高企和香港「人多地少」的情況有很大的關聯。《2030+》諮詢文件指出，香港每平方公里居住了2.5萬人，人口密度與印度孟買相當，但是比其他國際大都會如紐約、東京、巴黎、倫敦超出5倍以上。就近比較「粵港澳大灣區」，大灣區內最接近香港的兩個城市是深圳和澳門，兩城人均居住面積約6.2坪，居住範圍比香港人大1倍左右。

▼老人被集中在「籠居」樓內，床以鐵絲和木板搭成，生活設備非常很簡陋。（圖／CFP）

香港有超過20萬市民蝸居在「劏房」中，等待著政府發放公共住房。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，香港統計處資料顯示，香港私人住宅平均租金高達每平分公尺400元港幣（約台幣1580元）。香港中文大學社會工作系教授表示，當前普遍住房租金每個月要七八千港幣，這已經超過了最低工資水平。

此外，因為樓市供需關係嚴重失衡，甚至會出現民眾給了租金，房東都不願出租的情況。香港理工大學社會工作研究中心主任鐘建華表示，「你付我一個比市場價還要高的租金，我都不租給你，我收回之後把房子分成五份（成為劏房）。」

據統計，香港有近20萬人是住在劏房中，人均居住面積不到6平分公尺，並且要和他人共用廁所、廚房、淋浴間。即使住房條件惡劣，但這樣的劏房平均租金還是高達4200港幣（約台幣1.7萬元）。一名露宿者表示，一開始我也考慮過住劏房，但白天工作那麼辛苦，想到晚上還要回去擠，那還不如住公園舒服，「因為劏房非常小，人際關係也很複雜。」

▼劏房。（圖／CFP）

▲劏房。（圖／CFP）

也因此，每天有上千名香港人露宿街頭，但其實他們中的大部分人都有工作，只是工資不足以負擔租金。來自香港的Angelina Sun表示，她白天是月領8000港幣（約台幣3.2萬元）的藍領，晚上卻是無家可歸的露宿者，在被慈善組織收留前，她一直在麥當勞過夜，「如果我拿一半工資出來租房子，就可以有個地方睡覺、洗澡、放行李，但那樣的話，我的錢也都花光了。」

據CNN報導，國際青年商會（Junior Chamber International）調查發現，光2018年6至7月，香港就有334人在麥當勞睡覺，比2013年的57人大幅增加，被俗稱「麥難民」。他們在這間24小時營業的速食店裡吹冷氣，不僅能夠省電，其實背後另有心酸的原因。

報導稱，有一位年輕的建築工人與父母關係緊繃、另一位55歲的女子有個暴力相向的丈夫，這些「麥難民」為了避免家庭衝突而來到速食店，麥當勞對他們來說，比「家」更自在、更安全。不過，也有人因為寂寞來到這裡，一位老婦人在丈夫過世後，決定與其他「麥難民」共度漫漫長夜，因為她無法忍受獨自在家的孤獨。調查員表示，「我們發現，這些人們不僅荷包空虛，靈魂、生命更是貧窮。」

為了解決露宿問題，香港政府設立了臨時收容中心，但入住期限只有六個月。露宿者若想徹底告別街頭，往往需要申請廉租公屋，但目前有近27萬香港人在等待入住，平均等候時間超過5年。

香港社區組織協會的吳衛東表示，最應該負責任的是政府，政府是有能力在市區興建足夠的廉租房，如果這些無家可歸的人能在那裡住兩到三年的話，這對他們會有很大幫助。

▼70%的「麥難民」有公共住宅或其它地方可以棲身，多數人也有全職或兼職的工作。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼ 麥難民。（圖／翻攝自Youtube）

香港政府設立了臨時收容中心以解決露宿問題，但入住期限只有六個月。露宿者若想徹底告別街頭，往往需要申請廉租公屋，但目前有近27萬香港人在等待入住，平均等候時間超過5年

香港社區組織協會的吳衛東表示，最應該負責任的是政府，政府是有能力在市區興建足夠的廉租房，如果這些無家可歸的人能在那裡住兩到三年的話，這對他們會有很大幫助。

為了解決土地不夠用的問題，香港行政長官林鄭月娥在去年的《施政報告》提出，要進行填海1700公頃的「明日大嶼」計畫，地點選在大嶼山附近交椅洲海域，預計耗資約5000億港元（約1.9兆台幣）。

林鄭月娥表示，研究和設計工作將於短期內啟動，爭取首階段的填海工程於2025年展開；按照計畫，政府透過填海所獲得的土地，將用作興建26至40萬個住宅單位，可供70萬至110萬人口居住，其中七成為政府興建的公屋，首批住宅可於2032年入住。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
即／7品項交代不清！過期原料銷下游　「後埔戰鬥雞」停業
影／遊覽車輾斷11歲單車男童手臂　司機下車塞300元就跑了

關鍵字：香港樓價,香港房價,麥難民,粵港澳要聞,香港租金,最難負擔,國際公共政策顧問機構,麥難民

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸外交部證實　華裔澳籍作家楊恆均「涉危害國家安全」被捕

香港房價連9年全球最貴負擔　睡劏房之外還有「麥難民」

華為摺疊螢幕5G手機2月發布　搭載晶片巴龍5000「耗能更低」

不可縱容其操控選舉！楊志紅：戴耀廷煽動對抗顛覆國家

海基會就是娘家　小英春節前對陸配溫情喊話

加國駐華大使挺孟晚舟：她有充分理由反對引渡美國

華聞快遞／15省份上調最低工資標準　上海1.1萬元居首位

影／馬雲公開「徵人訣竅」：要找聰明＋樂觀的！癌症能救、蠢沒辦法

馬雲出席達沃斯論壇：科技恐致第三次世界大戰

台灣貨物首次在廈門過境　轉搭「中歐班列」前往德國漢堡

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

陸外交部證實　華裔澳籍作家楊恆均「涉危害國家安全」被捕

香港房價連9年全球最貴負擔　睡劏房之外還有「麥難民」

華為摺疊螢幕5G手機2月發布　搭載晶片巴龍5000「耗能更低」

不可縱容其操控選舉！楊志紅：戴耀廷煽動對抗顛覆國家

海基會就是娘家　小英春節前對陸配溫情喊話

加國駐華大使挺孟晚舟：她有充分理由反對引渡美國

華聞快遞／15省份上調最低工資標準　上海1.1萬元居首位

影／馬雲公開「徵人訣竅」：要找聰明＋樂觀的！癌症能救、蠢沒辦法

馬雲出席達沃斯論壇：科技恐致第三次世界大戰

台灣貨物首次在廈門過境　轉搭「中歐班列」前往德國漢堡

刺激內需　國發會：要靠汰換舊家電及國內旅遊刺激內需

《SKY Castle》顧人怨藝瑞私照曝光　清新美貌網驚：首爾醫大校花！

陸外交部證實　華裔澳籍作家楊恆均「涉危害國家安全」被捕

快訊／還有7品項交代不清！過期原料銷下游　「後埔戰鬥雞」停業

華為5G晶片巴龍5000亮相！余承東預告MWC 2019發表首款5G折疊螢幕手機

厄文抱病傳簡訊指導　羅齊爾本季得分新高及綠衫軍5連勝

小嫻接回及胸長髮！　「對比照曝光」秒變回女神樣

超人氣「壽司郎」130種壽司任你選　必吃醬烤日本產貝柱

板橋「後埔戰鬥雞」爆用過期肉！連工廠都是假的　網：從小吃到大

蜜月去墾丁！人妻氣炸「婚禮都只請家長了」　網揭寵妻原因：老公很愛妳

大陸熱門新聞

「骨癌正妹」羽毛球女神爆紅！

牌友紫瞳發威狂自摸！隱形眼鏡發..

被父母催婚！她P圖劉昊然為男友

媽帶孩子溜冰…驚見冰下藏老人屍..

穿尼龍外套搬貨　他一踩瞬間爆炸

30萬粉「Coser櫻姬」賣淫..

微軟共建　南沙獨角獸牧場聚焦人..

女信徒指控第17世噶瑪巴「夜闖..

上海迪士尼推「動物方城市」園區

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

馬雲談徵人：癌症能救、蠢沒辦法

阿北118張色情光碟過年　收藏..

大媽「好心」扶老翁過馬路　竟然..

加大使怨美國：你們提要求，我們..

更多熱門

相關新聞

楊志紅：戴耀廷煽動對抗顛覆國家

策劃香港「佔中」的港大副教授戴耀廷日前發表文章評論年底香港選舉。為此香港新活力青年智庫總監楊志紅表示，戴耀廷「將操控選舉與煽動對抗、顛覆國家結合起來」。而日前主張一國兩制的港大學生會參選團體「蒼傲」則表示，「佔中九子案」宣判後，若戴耀廷入獄失去教職，將尊重校方的決定。

「骨癌正妹」羽毛球女神爆紅！

港大學生會反港獨學生參選

30萬粉「Coser櫻姬」賣淫對話曝光

南非成陸客最新「打卡地」！

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

女植物人產子案　兇手抓到了！

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面