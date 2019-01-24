香港房價連9年全球最貴負擔　睡劏房之外還有「麥難民」

大陸中心／綜合報導

最新數據顯示，香港連續第9年成為全球最難負擔的地方，一般家庭要不吃不喝不消費20.9年才能買樓，創歷史之最。在這個狀況下，近5年來出現大批「麥難民」（在麥當勞過夜的人）和露宿者，其中一名露宿男子表示，「想到晚上要擠劏房（分間樓宇單位），那還不如住公園舒服。」

國際公共政策顧問機構（Demographia）近日發表2018年全球樓價負擔能力報告稱，香港樓價對家庭收入中位數比例進一步惡化，由2017年的19.4倍上升至20.9倍，意味著要不吃不喝不消費20.9年才能買樓，再次成為該調查歷來最高水平。

報告指出，調查期間香港的樓價已經回落，部份地產專家預期2019年樓價會下跌15至25%，但仍然是香港人負擔不起。以全球而言，排在香港之後的是溫哥華和雪梨，兩地樓價對入息中位數比例是12.6倍和11.7倍，但仍舊和香港有一大段差距。

樓價的高企和香港「人多地少」的情況有很大的關聯。《2030+》諮詢文件指出，香港每平方公里居住了2.5萬人，人口密度與印度孟買相當，但是比其他國際大都會如紐約、東京、巴黎、倫敦超出5倍以上。就近比較「粵港澳大灣區」，大灣區內最接近香港的兩個城市是深圳和澳門，兩城人均居住面積約6.2坪，居住範圍比香港人大1倍左右。

▼老人被集中在「籠居」樓內，床以鐵絲和木板搭成，生活設備非常很簡陋。（圖／CFP）

綜合陸媒報導，香港統計處資料顯示，香港私人住宅平均租金高達每平分公尺400元港幣（約台幣1580元）。香港中文大學社會工作系教授表示，當前普遍住房租金每個月要七八千港幣，這已經超過了最低工資水平。

此外，因為樓市供需關係嚴重失衡，甚至會出現民眾給了租金，房東都不願出租的情況。香港理工大學社會工作研究中心主任鐘建華表示，「你付我一個比市場價還要高的租金，我都不租給你，我收回之後把房子分成五份（成為劏房）。」

據統計，香港有近20萬人是住在劏房中，人均居住面積不到6平分公尺，並且要和他人共用廁所、廚房、淋浴間。即使住房條件惡劣，但這樣的劏房平均租金還是高達4200港幣（約台幣1.7萬元）。一名露宿者表示，一開始我也考慮過住劏房，但白天工作那麼辛苦，想到晚上還要回去擠，那還不如住公園舒服，「因為劏房非常小，人際關係也很複雜。」

▼劏房。（圖／CFP）

也因此，每天有上千名香港人露宿街頭，但其實他們中的大部分人都有工作，只是工資不足以負擔租金。來自香港的Angelina Sun表示，她白天是月領8000港幣（約台幣3.2萬元）的藍領，晚上卻是無家可歸的露宿者，在被慈善組織收留前，她一直在麥當勞過夜，「如果我拿一半工資出來租房子，就可以有個地方睡覺、洗澡、放行李，但那樣的話，我的錢也都花光了。」

據CNN報導，國際青年商會（Junior Chamber International）調查發現，光2018年6至7月，香港就有334人在麥當勞睡覺，比2013年的57人大幅增加，被俗稱「麥難民」。他們在這間24小時營業的速食店裡吹冷氣，不僅能夠省電，其實背後另有心酸的原因。

報導稱，有一位年輕的建築工人與父母關係緊繃、另一位55歲的女子有個暴力相向的丈夫，這些「麥難民」為了避免家庭衝突而來到速食店，麥當勞對他們來說，比「家」更自在、更安全。不過，也有人因為寂寞來到這裡，一位老婦人在丈夫過世後，決定與其他「麥難民」共度漫漫長夜，因為她無法忍受獨自在家的孤獨。調查員表示，「我們發現，這些人們不僅荷包空虛，靈魂、生命更是貧窮。」

為了解決露宿問題，香港政府設立了臨時收容中心，但入住期限只有六個月。露宿者若想徹底告別街頭，往往需要申請廉租公屋，但目前有近27萬香港人在等待入住，平均等候時間超過5年。

香港社區組織協會的吳衛東表示，最應該負責任的是政府，政府是有能力在市區興建足夠的廉租房，如果這些無家可歸的人能在那裡住兩到三年的話，這對他們會有很大幫助。

▼70%的「麥難民」有公共住宅或其它地方可以棲身，多數人也有全職或兼職的工作。（圖／翻攝自Youtube）

香港政府設立了臨時收容中心以解決露宿問題，但入住期限只有六個月。露宿者若想徹底告別街頭，往往需要申請廉租公屋，但目前有近27萬香港人在等待入住，平均等候時間超過5年

香港社區組織協會的吳衛東表示，最應該負責任的是政府，政府是有能力在市區興建足夠的廉租房，如果這些無家可歸的人能在那裡住兩到三年的話，這對他們會有很大幫助。

為了解決土地不夠用的問題，香港行政長官林鄭月娥在去年的《施政報告》提出，要進行填海1700公頃的「明日大嶼」計畫，地點選在大嶼山附近交椅洲海域，預計耗資約5000億港元（約1.9兆台幣）。

林鄭月娥表示，研究和設計工作將於短期內啟動，爭取首階段的填海工程於2025年展開；按照計畫，政府透過填海所獲得的土地，將用作興建26至40萬個住宅單位，可供70萬至110萬人口居住，其中七成為政府興建的公屋，首批住宅可於2032年入住。