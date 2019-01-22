南非成陸客最新「打卡地」！僅6個月旅遊消費飆187%

▲南非第二大城市開普敦城市風光。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

南非旅遊局19日在廣州舉行媒體路演時透露，2018大陸遊客到訪南非人數持續增長，4月至9月期間，人數比2017年同期增長8.6%；陸客的消費力也表現強勁，1至6月期間旅遊消費增長187%。此外，今年陸客前往南非會更加便利，不僅航空增加班次，而且當局在華設立了11個簽證中心。

據《中新社》報導，南非正逐步成為大陸消費者嚮往的目的地之一。2018年正逢曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela）誕辰100週年，南非旅遊局推出了特別旅行體驗路線，追尋已故偉人足跡、上線應用軟體「曼德拉的一生」，以及體驗曼德拉一生中100個意義非凡的瞬間等系列紀念活動。

南非旅遊局亞太、澳洲及中東區域總經理Hanneli Slabber表示，「中國是南非旅遊局非常重要的市場之一，我們誠摯的歡迎中國旅客到訪南非，感受彩虹之國的無限魅力。」

南非旅遊局亞太區首席代表Mansoor Mohamed表示，南非旅遊局今年將不斷拓展在大陸的發展機遇，與合作伙伴建立雙贏多元戰略關系，並進行更為精準的市場細分。

2019年中國旅客前往南非也將擁有更多便利，包括國泰航空於2018年11月開通了香港直飛開普惇的季節性航線；中國國際航空公司由北京直飛約翰內斯堡的航班也於2019年1月3日加降深圳。此外，南非在華設立了11個簽證中心。

▼ 南非旅遊局亞太區首席代表Mansoor Mohamed致辭。（圖／中新社）