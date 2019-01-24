影／「骨癌正妹」太美爆紅！網封「羽球女神」...初戀臉讓人戀愛惹

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香港體壇最近又誕生一位新的「羽球女神」林芷煖，長相甜美可愛、氣質清新，更有著堅強毅力。從小渴望成為運動員的她，不幸在小學六年級時罹患骨癌，一路歷經了多達28次的化療，雖然左手就此留下缺陷，不過她並沒有放棄自己的夢想，在持續練習下，最終成功在2018年的亞殘運會上勇奪羽球女子單打銅牌，這段勵志的抗癌故事也感動了不少網友。

▲林芷煖長相甜美、氣質清新，被封為「羽球女神」，上萬網友直呼戀愛了！ （圖／翻攝自林芷煖instagram）

▲ 林芷煖左手改裝上金屬臂，仍持續以羽球選手為夢想努力練習。（圖／翻攝自林芷煖instagram）

據《香港經濟日報》報導，林芷煖出生體育世家，父母都是運動員，也有意栽培她與弟弟成為羽球選手，經常讓他們一起練習羽球技巧，她也展現出對羽球濃烈的喜愛與天賦。然而在林芷煖小學6年級那年，她卻不幸被診斷出骨癌，從此中斷所有的練習，住進病房長達一年半，過程中滿滿的化療也讓她錯失了成為羽毛球青年軍的黃金年齡。

林芷煖曾發文表示，當時自己的年紀還小，根本不知道死亡的恐懼，只擔心化療會讓自己頭髮掉光，變得很醜，又覺得自己很不爭氣，畢竟疾病讓她沒辦法繼續在球場上奔跑、練習，因此在養病過程中，就這樣白白葬送了一個成為羽球選手的大好機會。另外，化療過程的痛苦與疾病的折磨，也曾一度令她打算放棄。

▲ 林芷煖在小學6年級那年，被診斷出骨癌。（圖／翻攝自林芷煖instagram）

▲ 林芷煖一度很迷惘，覺得自己很沒用。（圖／翻攝自林芷煖instagram）

歷經一次次的化療，好不容易終於康復，林芷煖隨即卻又迎來人生的第二項考驗。由於她的左手臂骨頭在治療中被取出，改裝上金屬製手臂，無法輕易的將手舉高與鼓掌，即便怎麼努力練習也遲遲難以追上其他人的步伐，讓她難掩失落，甚至覺得自己非常沒用。

所幸在家人的支持下，加上與過去羽球教練重逢，林芷煖努力讓自己重新打起精神，在持續不斷的復健與慢慢的訓練之下，她的狀態逐漸好轉，最後終於如願重拾球拍，回到熟悉的羽球場上。

▲天性樂觀的林芷煖重新振作起來，繼續完成成為羽毛球選手的夢想。（圖／翻攝自林芷煖instagram）

林芷煖在去年順利加入了香港傷殘羽毛球代表隊，更在10月舉辦的亞殘運會上，奪下女子SU5級單打單循環賽銅牌，不但圓了自己的選手夢，更為自己的人生留下輝煌的一頁。接下來她也將繼續做一名專業的運動員，持續朝著下一個舞台不停奮鬥。

▲ 林芷煖在亞殘運會上奪得女子單打銅牌。（圖／翻攝自林芷煖instagram）