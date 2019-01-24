支持一國兩制和國旗法！港大學生會反港獨學生參選

▲候選內閣「蒼傲」在港大中央諮詢大會回答問題。（圖／翻攝自Facebook／Campus TV, HKUSU 香港大學學生會校園電視）

記者馬叔安／綜合報導

香港大學學生會近日在幹事選舉中，出現了反對「港獨」的勢力。據了解，由李鎔津、鄭鎮熙、張信一組成的「蒼傲」團隊強調「香港是中國不可分割的一部分」，另一名參選的學生麥嘉晉則認為《國歌法》的立法「合理且應該」。由於他們的主張和過去學生會「挺獨」的主流立場相悖，遭反對派抨擊，要求退選。

香港《文匯報》指出，港大學生會過去幾屆幹事會以傳播獨派思想而聞名，本屆幹事選舉一度無人報名，在提名重開後有3人組成內閣「蒼傲」參選，另外還有一名學生麥嘉晉角逐常務秘書職位。

據了解，近日校內媒體先後公佈4人的訪問，當中「蒼傲」提及「如民族黨違反法規需依法處理」、「抗爭者經公平審訊被定義有罪，不是政治犯」的內容，而麥嘉晉則認為，規定對不尊重大陸國歌者處以最高3年徒刑的《國歌法》「立法原意合理並且應該」等，引起部分媒體、網民及大學生「瘋狂批鬥及口誅筆伐」。

▲麥嘉晉受訪。（圖／翻攝自Facebook／Campus TV, HKUSU 香港大學學生會校園電視）

觀察者網指出，同為港大校友的香港特區行政會議成員湯家驊表示，對參選人被攻擊感到驚訝，他們不應因政治取向而遭攻擊。香港立法會議員陸頌雄指出，這種行為是「霸權」，是偽民主。

港大學生會校園電視臉書於19、20日先後發佈對「蒼傲」和麥嘉晉的採訪文字。其中，「蒼傲」在被問及是否同意特區政府取締「港獨」團體「香港民族黨」時表示，「我們並沒有太多質疑或反對……我們應遵守絕大部分香港市民都認同是完善的法律體系下作出的任何決策。」

被問及是否同意「一國兩制」時，「蒼傲」回答，「我們支持所有在香港回歸時所簽訂的條文，其中當然包括『一國兩制』」。

麥嘉晉則在談到《國歌法》時指出，「大家只要願意去尊重國歌和願意為自己行為負責，我認為《國歌法》的立法是應該要的，因為我認為應尊重國歌。」