不可縱容其操控選舉！楊志紅：戴耀廷煽動對抗顛覆國家

▲佔中三子陳健民、戴耀廷、朱耀明等9名被告控罪表面證據成立。 （示意圖／翻攝自微博人民網）

記者馬叔安／綜合報導

策劃香港「佔中」的港大副教授戴耀廷日前發表文章評論年底香港選舉。為此香港新活力青年智庫總監楊志紅表示，戴耀廷「將操控選舉與煽動對抗、顛覆國家結合起來」。而日前主張一國兩制的港大學生會參選團體「蒼傲」則表示，「佔中九子案」宣判後，若戴耀廷入獄失去教職，將尊重校方的決定。

戴耀廷曾於2014年發起「佔中」行動，之前則在2016年發動「雷動計劃」，以「協調參選」、「策略性投票」和「雷霆救兵」等方式爭取非建制派於2016年香港立法會選舉取得達半議席。又曾拋出「風雲計劃」，計畫招募400多人參選2019年區議會選舉的18個區議會議席。

戴耀廷21日發表《吹起區選集結號》，文中表示要「讓反專制的力量能集結起來，用他們手上的選票去有力地反擊專制政權」、「不能只在一個點吹響號角，而是要在18區都要有人一個接一個地吹響區選的集結號」。

楊志紅23日撰文《不可坐視戴耀廷操控選舉煽動「港獨」》在《文匯報》，文章指出，戴耀廷策動「雷動」再推「風雲」，操控一場又一場選舉，鼓吹香港「獨立」建國分裂國家，煽動所謂「反擊專制政權」，「律政司應將戴耀廷予以法律制裁，不可縱容其無休無止操控選舉、煽動分裂和對抗國家」。

▲「佔中」行動，民眾試圖衝破防線，警方使出胡椒噴霧。（圖／翻攝自YouTube）

楊志紅表示，戴耀廷策動違法「佔中」、搞完「雷動」再推「風雲」，圖藉操控一場又一場選舉，實現「港獨奪權計劃」。但律政司卻遲遲不把戴耀廷予以法律制裁，縱容其無休無止操控選舉，應向市民交代是何道理，「戴耀廷至今仍逍遙法外，沒有受到應有的懲罰和制裁，法治不彰，失去阻嚇作用，令戴耀廷肆無忌憚繼續操控選舉，鼓吹分裂國家、散播「港獨」，執法當局應堅決將戴耀廷這樣的知法違法者繩之以法」。

戴耀廷涉及的「佔中九子案」將於4月宣判，以主張「一國兩制」的港大學生會參選團體「蒼傲」成員鄭鎮熙日前表示，若戴耀廷因入獄而失去教職，而學校決策與學生意見相違時，將對大學決策表示尊重，「因為我們並無一個確切影響大學做決策的權利，所以我們表示尊重，不代表我們認同」。「蒼傲」認為，大學決策不應涉及政治。

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