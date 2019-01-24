影／又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

記者蔣婕妤／台北報導

「柯家軍」候選人陳思宇志工日前才遭到民眾攻擊狠甩巴掌，24日一早在葫蘆堵市場掃街，一名阿嬤突然拿著雨傘狠敲幕僚，攻擊阿嬤事後表示，她是因為不滿台北市長柯文哲取消1500元重陽敬老金，還不斷口出髒話辱罵「他X的」。

陳思宇24日一早在葫蘆堵市場掃街，一名阿嬤面露不滿一路跟隨，掃街到一半，阿嬤突然拿起雨傘狠狠往幕僚頭上敲、發出響亮聲響。幕僚驚訝問阿嬤，「阿嬤，你的雨傘打到我的頭！」阿嬤不滿反嗆，「打到你的頭怎樣？」最後幕僚不予追究、阿嬤準備離開現場。

記者追上前詢問阿嬤為何打人，阿嬤一開始表示是因為被幕僚碰撞，記者追問下，阿嬤才說是不滿柯文哲取消重陽敬老金，「本來就要恢復！他X的、他X的！你去問柯文哲！人家別的縣市都有，為什麼台北市沒有？」幕僚上前詢問為何要出手攻擊，阿嬤不滿又再度準備出手攻擊，最後在旁人安撫下離開現場。

市場攤販透露，阿嬤平常情緒就不穩，陳思宇受訪時表示，因為阿嬤狀況不予追究，但掃街頻頻碰上攻擊事件很擔心，呼籲民眾冷靜。她說，「剛剛比較是個人，阿姨情緒不穩定，再一次呼籲，暴力沒辦法解決事情，台灣是民主國家可以表達自己想法，但誰先出手就不對，再一次提醒大家千萬不要動手。」

陳思宇競選辦公室表示，今（24）日上午於葫蘆堵市場，幕僚遭到老婦持雨傘攻擊頭部，造成該幕僚頭部紅腫，該名老婦仍緊隨在隊伍旁叫囂，最後步行離去。

團隊尊重不同的聲音，這是民主社會的價值。但要嚴正的譴責暴力行為。

陳思宇辦公室表示選舉將近，團隊已不是第一次遭到類似的暴力對待，海報遭刻意損毀甚至被噴漆、工作人員被尾隨、志工被暴力相向，讓人心疼也心痛。民眾激情應該回歸理性，不應使用暴力的方式來表達訴求，選舉只是一時，沒有人應該被這樣對待，希望類似事件不再重演

▲陳思宇幕僚遭攻擊。（圖／記者蔣婕妤攝）