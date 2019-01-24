　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚　怒吼「他X的恢復1500元」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

「柯家軍」候選人陳思宇志工日前才遭到民眾攻擊狠甩巴掌，24日一早在葫蘆堵市場掃街，一名阿嬤突然拿著雨傘狠敲幕僚，攻擊阿嬤事後表示，她是因為不滿台北市長柯文哲取消1500元重陽敬老金，還不斷口出髒話辱罵「他X的」。

陳思宇24日一早在葫蘆堵市場掃街，一名阿嬤面露不滿一路跟隨，掃街到一半，阿嬤突然拿起雨傘狠狠往幕僚頭上敲、發出響亮聲響。幕僚驚訝問阿嬤，「阿嬤，你的雨傘打到我的頭！」阿嬤不滿反嗆，「打到你的頭怎樣？」最後幕僚不予追究、阿嬤準備離開現場。

記者追上前詢問阿嬤為何打人，阿嬤一開始表示是因為被幕僚碰撞，記者追問下，阿嬤才說是不滿柯文哲取消重陽敬老金，「本來就要恢復！他X的、他X的！你去問柯文哲！人家別的縣市都有，為什麼台北市沒有？」幕僚上前詢問為何要出手攻擊，阿嬤不滿又再度準備出手攻擊，最後在旁人安撫下離開現場。

市場攤販透露，阿嬤平常情緒就不穩，陳思宇受訪時表示，因為阿嬤狀況不予追究，但掃街頻頻碰上攻擊事件很擔心，呼籲民眾冷靜。她說，「剛剛比較是個人，阿姨情緒不穩定，再一次呼籲，暴力沒辦法解決事情，台灣是民主國家可以表達自己想法，但誰先出手就不對，再一次提醒大家千萬不要動手。」

陳思宇競選辦公室表示，今（24）日上午於葫蘆堵市場，幕僚遭到老婦持雨傘攻擊頭部，造成該幕僚頭部紅腫，該名老婦仍緊隨在隊伍旁叫囂，最後步行離去。

團隊尊重不同的聲音，這是民主社會的價值。但要嚴正的譴責暴力行為。

陳思宇辦公室表示選舉將近，團隊已不是第一次遭到類似的暴力對待，海報遭刻意損毀甚至被噴漆、工作人員被尾隨、志工被暴力相向，讓人心疼也心痛。民眾激情應該回歸理性，不應使用暴力的方式來表達訴求，選舉只是一時，沒有人應該被這樣對待，希望類似事件不再重演

▲陳思宇幕僚遭攻擊。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲陳思宇幕僚遭攻擊。（圖／記者蔣婕妤攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
快訊／高腐蝕性強鹼外洩！蘇花槽車翻覆駕駛拋飛亡
台中八仙山樂園驚傳墜谷　重機騎士摔3層樓高懸崖慘死
男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友心碎：下輩子當夫妻
楊秋興誤揭義大國賠258億勝訴要假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

關鍵字：柯文哲,陳思宇,立委補選,白綠合作,何志偉,陳炳甫

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

陳建銘質疑「美國籍放棄書」真實性　陳思宇喊話何志偉說清楚

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

陳建銘質疑「美國籍放棄書」真實性　陳思宇喊話何志偉說清楚

雲端最前線／偵查不公開新法出爐 限制更嚴格違者法辦

柯文哲嘆驗票製造社會成本　丁守中：別得了便宜還賣乖

救選情！蔡英文九合一敗選後　首度為何志偉站台

蔡英文、馬英九助陣藍綠對手　陳思宇：柯文哲在我心中總統級重量

擴大封殺華為陣線　徐國勇：全世界都在禁華為表示有點問題

被拱加持謝龍介　王世堅羞笑喊不敢怕「會高票當選」

入選2019年百大思想家　唐鳳謝眾人貢獻「覺得充滿希望」

超級韓迷！阿伯苗栗追到高雄升旗　突心肌梗塞險送命　

蔡英文邀「辣台派」捍衛民主　孫大千：自私、把年輕人當傻子

疑紅杏出牆莽夫勒斃越南妻　辯自首仍遭判10年半

FedEx獲選「前十大全球最受尊崇公司」　連續19年都上榜！

Body雜誌／斯容獨一無二！　沒有最美只有更美　沒有最好只有更好

蓋小被被追連續劇...黑法鬥瞇眼「空氣嚼」　網笑翻：好像我阿嬤

「神話之鳥」中華鳳頭燕鷗在浙江首破100隻　有望逃過滅絕命運

想增肌吃布丁也行！運動前後「最佳蛋白質」清單曝光

【比基尼登山客】龍應台／她脫光了衣服讓你看見「山的巔峰」

快訊／舊蘇花槽車翻覆駕駛拋車外慘死　高腐蝕性強鹼外洩警戒中

太平山有結薄霜　見晴懷古步道清晨驚見美景

愛犬被顧到遭車撞死！　心碎飼主竟收到「保密協定」封口

政治熱門新聞

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國..

楊秋興：韓應馬上假扣押陳菊財產

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被..

韓國瑜漁市場　拜早年人氣旺

萬人搶看合體學姐、陳思宇！館長..

蔣友柏認：中正紀念堂是錯的

鄭惠中遭爆住豪宅領低收　應曉薇..

評綠營敗給韓流　柯P：處理韓國..

回顧政壇巴掌史！張俊雄打出第一..

警消公教升官　韓國瑜：須過英檢

小英去哪裡？　買彩券做公益　

2020／吳敦義最快3月底宣布..

「大眼嘟嘴」日本正妹激似高嘉瑜..

更多熱門

相關新聞

禁用陸制科技產品？柯P：等中央有政策再跟

行政院將擴大禁用大陸製科技產品，要求行政院及所屬中央部會與公營事業員工，不得使用陸製科技產品，相關處理原則近日內會公布，3月會再提出一份禁用名單。關於此一禁令，北市是否會跟進？市長柯文哲表示，5G系統是中美大戰的項目，「反正就是…再講嘛，這是難題，等中央有確定的政策再跟就好。」

陳思宇險因敬老金險被打　柯P：過渡期抱怨

要綠營交戰犯　柯P：吳祥輝是戰犯的顧傭兵

「柯韓配」想超過3秒？柯P：還沒有這念頭

黃暐瀚：韓國瑜要告訴柯文哲兩件事

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

女植物人產子案　兇手抓到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國瑜回應了

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

張國煒逼離職？前妻泣：他說長榮是他家的

肯亞恐攻　SAS特戰教官衝現場曝光

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面