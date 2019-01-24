陳建銘質疑「美國籍放棄書」真實性　陳思宇喊話何志偉說清楚

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林大同區立委補選27日就要投票，白綠藍候選人陳思宇、何志偉、陳炳甫進入最後衝刺期。陳思宇議員父陳建銘日前質疑何志偉的美國籍，何志偉23日出席民進黨中常會，拿出美國籍拋棄書等文件，証明自己已放棄美國籍。陳建銘24日再發文質疑文件真實性，陳思宇受訪時也喊話何志偉要說清楚。

何志偉23日出席民進黨中常會，會後記者會上表示，自己沒有辦法選擇在哪裡出生，但可以選擇善良跟努力，盡心盡力的效忠國家，並且拿出一份AIT的牛皮紙袋，他自己從來沒有想過會拿出來。

何志偉拿出AIT的文件，是他放棄美國國籍的文件，強調國籍不應該是選舉的主軸，主軸應該是真正為人民想，以過去的政績，還有未來當成主軸才對。

陳建銘24日一早再發文質疑，「證據出來了，果然有雙重國籍！（沒有雙重國籍幹嘛放棄？）問題是什麼時候放棄的呢？真的放棄了嗎？好戲在後頭讓我們看下去⋯」

陳思宇受訪時表示，政治人物的誠信很重要，「志偉提出證據，雖然網路上非常多民眾在質疑，但既然拿出來了，不只要對民眾負責、對法律負責，不希望看到李慶安第二，降低民眾對政治人物信任感。」

記者追問陳建銘質疑文件真實性，陳思宇回應，「真不真實智偉去說明，網路上很多人傳給我看，這部分我不評論，讓志偉跟大家做說明，什麼時候放棄？怎麼放棄？」

▲何志偉秀放棄美國國籍證件。（圖／記者屠惠剛攝）