挺蔡英文選2020？柯文哲：皇上英明神武 　鬼才要當乞丐





▲柯文哲接受節目專訪。（圖／翻攝年代向錢看YouTube）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文近期聲勢看漲，在2020總統大選的民調中支持率逐漸攀升。對此，台北市長柯文哲接受電視節目《年代向錢看》專訪，被問到支不支持蔡英文連任，柯文哲以電影台詞回應，「皇上英明神武，國泰民安，鬼才要當乞丐」。

柯文哲認為，蔡英文的總統民調若一直往上衝，支持度有40%的話，就不會有人挑戰她，柯文哲也說，任者還是有優勢，至少5%以上，且把事情做好就好，不過要靜下心來不容易。

而自從民進黨九合一大選潰敗後，外界不斷揣測「綠白合作」但最後宣告破局，柯文哲認為，民進黨相當有計畫煽動名嘴在攻擊，當名嘴講到一個氛圍後，深綠的就利用輿論再來綁架民進黨，「最後就白綠分手」。

柯文哲指出民進黨九合一潰敗原因，是因為「積小敗為大敗」，單一事件不足以影響全局，從一例一休、年金改革、東廠、管中閔、吳音寧、同志等，「823水災影響很大，高雄坑洞，那就是殺傷力、就是民怨」，負債1200億元，道路還不平坦。

柯文哲連任成功，但卻有市議員爆料，當時柯文哲有準備敗選講稿，而且還是要宣布選總統，對此，柯文哲說，敗選的電子檔不曉得放哪裡，忘了，但沒有提到要選總統。

柯文哲也說，如果沒選上市長的話，隨便去哪做醫生都行，到台東也無所謂，對於失業他看得很開，表示，「如果開個小診所，應該會門庭若市，大概記者比病人多吧。」