柯文哲嘆驗票製造社會成本　丁守中：別得了便宜還賣乖

▲丁守中、台北市長柯文哲。（圖／記者季相儒攝）



政治中心／綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中落選後抗議選務不公，重新驗票共花費台北市政府625萬元，除了丁守中交付的428萬元保證金，其餘197萬元由全台北市民買單，對此，台北市長柯文哲表示這都是「社會成本」，丁守中也於23日在臉書發文回嗆：「別得了便宜還賣乖。」

針對柯文哲說驗票耗費一百多萬元都是社會成本，丁守中以「社會成本是違法選務造成的」為題，批柯文哲是因台北市選務辦的違法弊端重重才當選，還表示在台北巿長所有選前未公布的民調都勝過柯文哲，指柯文哲別得了便宜還賣乖。

丁守中再次提出對台北市長選舉的疑慮，先質疑台北市故意不依照中選會預估每人投票時間增加投票的遮屏，又讓公投與選舉投票民眾在同一動線上投票，拉長投票時間，而邊投邊開、大家看著手機投票等狀況，也讓民眾在網路上號召群眾出來投票救柯文哲，最後，當全台灣縣市長、議員票、村里長、公投票都開完時，只有轄區最小的台北市市長還沒開完票，丁守中認為柯文哲必須為此解釋。

最後，丁守中再次強調柯文哲是用了以上這些違法不正當「怪怪的」手法才贏的，並非像媒體報導是他辦公室同仁去廟裡點七星燈幫他逆轉勝，還質問柯文哲「你難道沒有一絲慚愧心？」可見丁守中無法接受驗票結果，認為社會成本都是台北市選務辨的荒腔走板所造成的。