暖心暖胃暖被窩 「為愛發光」　持續15年關懷情

▲近百位弱勢長輩到五星級飯店圍爐。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

一早寒風冷颼颼，由台灣電力公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院三方攜手的「為愛發光」活動暖呼呼的於23日登場，一起為獨居老人送暖。在志工陪伴下，近百位弱勢長輩到五星級飯店圍爐及大賣場採買，並人手一件抗寒毛毯帶回家，讓長輩提前過一個暖心、暖胃、暖被窩的好年。

去年第1次參加「為愛發光」、感動到眼眶泛紅的88歲李阿嬤，對這份團聚的美好留有深刻印象而主動詢問服務人員今年的舉辦日期，因她身體虛弱無法出門，改成和其他180位不便出門的長輩一樣，由服務人員自24日起親送年貨、溫馨關懷禮「毛毯」、春聯及祝福到家。聽到還有這樣特別的關懷，「自己有被記得」的溫暖感覺，讓李阿嬤會心的點點頭。

▲近百位弱勢長輩到五星級飯店圍爐。（圖／記者楊均典翻攝）

一粒麥子基金會董事長呂信雄致詞時指出，台灣電力公司對台東弱勢團體的關懷，多年來已開花結果，像是希望種子已有好幾位回到東基或麥子服務來回饋故鄉；當年受到火金姑幫助的孩童也上了大學。「謝謝台電有遠見，看到偏鄉需求，默默的贊助和付出。」

到賣場購買生活用品是再稀鬆平常的事，但是很多長輩受限於交通、行動等因素，並不是人人可以如願。圍爐宴後的午後時光，近百位長輩在志工陪伴下，以1200元禮券展開幸福的採買，讓長者們感受到來自社會的溫暖。