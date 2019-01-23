冷氣團持續南下　農友要加強作物防寒

▲冷氣團持續南下，高雄區農改場籲農友加強防寒作業，以減少損失。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

冷氣團持續南下發威，農委會高雄區農改場呼籲農友提高對正在產期的蜜棗、蓮霧、番石榴等水果做好防寒作業，以減少損失。

根據中央氣象局資料，強烈冷氣團2日起影響臺灣，今23日晚高屏地區低溫可能降到14至16度；26日又有另一波強烈冷氣團接續襲來，低溫將持續至下探，南部山區低溫可能降至12度以下，屏東平地及沿海地區低溫則可能介於14至16度。

▲番石榴寒害後葉片轉紅，需減少留果量以維持果實品質。

高雄場戴順發場長表示，高屏地區主要栽培熱帶作物，一般較不耐低溫，目前正值產期的蓮霧、棗等果樹，若於12度以下低溫即可能發生果皮損傷、落葉、落花、落果等現象，山區果園需提前作好防寒措施，平地果園亦應隨時注意低溫變化，低溫期間維持土壤適度濕潤。

他說，蓮霧園於寒流期間可引灌溫度較高的地下水保持根溫，隨時注意果實是否有落果情形，並適時採收；正值幼果期的果實可考慮提早套袋，減少冷風的影響，並在果園周圍搭設防風網，減緩果園降溫速度。

在棗果方面，低溫期間若有降雨可能造成果皮損傷，需隨時注意低溫期間降雨情形，必要時提前採收。番石榴經低溫後若葉片轉紅或樹勢轉弱，需減少留果量以降低植株負載，可幫助樹勢恢復，維持果實品質。而受到今年暖冬影響開花遲緩的玉荷包荔枝，則可望有機會在經歷這波低溫後，於2月抽花穗，回溫後需注意提前進行蟲害防治。

另蔬菜方面，正在生產的瓜、絲瓜及胡瓜等則容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形。建議除了以畦溝灌水及畦面覆蓋保持土壤溫度外，田區及網室四周可利用黑色遮光網或雜草抑制蓆加強包覆保溫，在網室頂部可多覆蓋一層紗網，加強阻隔低溫的效果，但溫回暖後必須儘速將田區四周及網室上方所加蓋的圍網移除，避免濕度過高反而引起病害。

戴場長說，高雄場已於網站建置農作物相關防寒及復育措施，可供農友參考運用。農友若有任何相關技術問題，可逕洽高雄場技術服務團成員，技術人員將全力為農友服務。