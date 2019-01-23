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國道側翻三圈落地「駕駛近無傷」秒下車　網看傻：沒繫上就GG

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▲▼休旅車翻滾3圈後落地嚴重變形，駕駛僅有受到輕傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲休旅車翻滾3圈後落地嚴重變形，駕駛僅有受到輕傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／桃園報導

要命別忘繫上安全帶！國道一號北上中壢轉接道日前發生一件3車追撞翻車事故，一輛休旅車行駛在中線道時，突遭後方車輛衝撞，休旅車瞬間失控朝右邊猛烈翻滾，足足翻了3圈則才停下，而駕駛因為也繫妥安全帶近毫髮無傷，下一秒就開車門查看；國道警方22日在臉書PO上短片宣導，讓民眾直說：「安全帶比氣囊還安全！」

這起車禍發生在去年8月間，一名23歲的徐姓男子駕車行經國道1號北向59公里中壢路段中線車道，疑似恍神未保持安全距離，突然發現前方有車輛，緊急煞車仍然直接追撞前方35歲的黃姓男子駕駛的深色休旅車，導致黃男車輛旋轉180度後失控翻車後，一路往右滑行到外側車道，過程中再與許男駕駛的白色自小客發生碰撞，車輛開始猛烈翻滾，一共翻轉3圈才停止。

▼失控肇事的轎車。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼休旅車翻滾3圈後落地嚴重變形，駕駛僅有受到輕傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

後方車輛全程目擊，並趕緊按下警示燈，沒想到下一秒休旅車駕駛就近乎毫髮無傷的走出車外，查看車損狀況，三車駕駛人經警方施以酒測，未有酒精濃度反應。國道警方貼出影片說：「空中翻轉三圈完美落地，選手毫髮無傷走出駕駛座給10分，輕輕的解開安全帶，輕鬆的跟死神掰掰。」影片在16小時內就累積了15萬人次觀看。

107年國道事故因未繫安全帶致死人數24人，取締未繫安全帶違規4萬6,944件，國道警方特地宣導安全帶重要性；根據統計車禍發生時，沒繫安全帶被彈出車外的機率，比起有繫安全帶的人「高出30倍」，國道警呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，避免超速及任意變換車道等，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

網友在底下回應「大車第一時間打雙黃燈，反應夠快」、「配上音樂真的很緊張，這樣的宣導很讚」、「真的無法避免別人的失誤」、「發生事故是在中線唷，仔細看清楚，不要再說他活該了」、「完全沒在看路直接撞上去」。

▼休旅車駕駛受到輕傷無大礙。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼休旅車翻滾3圈後落地嚴重變形，駕駛僅有受到輕傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：國道,安全帶.桃園

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