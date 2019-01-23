失智翁摔傷又沒證件　警靠這一張讓他返家團圓

▲老翁跌倒又失智，警方透過彌月卡找到他的親人。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

警方處理老人走失案件幾乎天天上演！七旬柯老先生因摔倒突然忘記回家路，警方苦於找不到任何證件，憑著他身上一張彌月卡，透過比對順利找到柯翁兒子。原來，彌月卡上的娃兒正是柯翁的金孫，因為太愛他才帶在身上，卻因此讓自己能順利跟家人團圓。

第二警分局永興派出所1月21日深夜獲報，北區北興街有一名老翁疑似走失，獨自坐在路邊。員警到場後發現，該名老翁疑似有跌倒，左手、左膝都有擦傷，立刻通報救護車到場協助清理傷口並包紮。

警方在交談中，發現老翁似乎有失智，對於親人是誰及住哪裡都講不出來，身上也無任何相關證件，只有一張男嬰的彌月卡。警方研判男嬰應該是他重要的親人，先將老翁帶回派出所休息，並給他溫開水解渴。員警也透過上頭的名字及相關資訊，以戶役政系統進行比對。警方最後確認老翁身分，年屆七旬的柯老先生，身上那張彌月卡正是他的金孫，也連繫他的兒子到派出所。

▲警方透過彌月卡找到老翁的兒子，讓他們團聚。（圖／記者李忠憲翻攝）

老翁兒子表示，父親可能是外出散步時不慎跌倒導 致受到驚嚇突然忘了回家路，還好沒有發生意外。他們當天發現父親沒回家，到處都在找人，本來想報協尋，結果警方早一步找到人，十分感謝。

第二分局表示，時值春安期間，家中如有老人家有容易迷路或健忘情況，可以在衣服或隨身物品寫上電話及聯絡人姓名，又或者可向社會局申請安裝「愛心手鍊」;加上熱心民眾的幫忙，總能快速地讓老人返家。

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