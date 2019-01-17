影／8旬失智母到幼稚園接小孩　一句「找你啊」讓女兒當場鼻酸

大陸中心／綜合報導

南京一位84歲老媽媽獨自來到幼稚園說要找女兒，警方到場了解，並聯絡上女兒到場後才發現小孩早就長大成人。原來這位老媽媽患有阿茲海默癥，而當女兒問為什麽到幼稚園時，她一句「找你啊」，讓現場眾人一陣鼻酸。

▲南京警方將老婦人接回派出所。（圖／翻攝自梨視頻）

這位失智的老婦人於8日來到幼稚園，要找她記憶中還沒上小學的那個女兒。經幼稚園老師一問，發現老婦人並不記得女兒的名字，只好通報警方處理。

▲老婦人拄著拐杖在幼稚園等女兒。（圖／翻攝自梨視頻）

警方到場判斷，老婦人年事已高，不太可能有就讀幼稚園的女兒，於是在調查之下，得知婦人已經84歲，且女兒也已從幼稚園畢業30年。警方聯絡上女兒後，與對方約在派出所接老婦人回家。

▲老婦人聽到女兒的問題後愣了一下。（圖／翻攝自梨視頻）

女兒趕到現場見到她便問「為什麼要去幼稚園？」正在吃便當的老婦人口中含著食物愣了一會，才揮一下筷子說，「找妳啊。」女兒聽了不禁憐惜又感動，想不到已經30年，甚至都搬家了，自己的媽媽還記得怎麼坐公車回來這裡。

▲老婦人對女兒的回答相當惹淚。（圖／翻攝自梨視頻）

爸媽終究會老去，最掛心的仍然會是自己的孩子。這件意外感動了許多人，也有網友留言「父母不會忘記最愛的孩子」、「到時候就換我們作孩子的守護父母了」。