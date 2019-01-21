男大生「每天寄mail」連署救焦糖奶茶　麥當勞給了46個字正式回應

▲網友創立的「還我焦糖奶茶」粉絲團目前已有1.5萬人按讚。（圖／取自臉書）

記者曾婉婷／綜合報導

受到不少消費者喜愛的麥當勞，這幾年除了4年3度漲價外，也不斷下架經典長銷商品，其中去年停賣的焦糖奶茶還有板烤雞腿堡，都是讓網友瘋狂懷念品項，甚至還有位男大生發起連署活動。對於消費者期待，麥當勞則給了46個字回應。

一名男網友在社交平台「Dcard」上貼文指出，他要連署「恢復焦糖冰旋風、焦糖奶茶永久持續下去」，希望焦糖系列能回來讓大家重溫美好的滋味，「我已經每天寄一封mail給麥當勞，也希望熱愛焦糖的各位花個幾分鐘幫幫忙」。

而此篇貼文也引起其他網友熱烈回應，「恢復+1」、「焦糖冰炫風真的讚」、「焦糖冰奶茶+++」、「不懂為什麼當初要停賣焦糖冰炫風，明明超好吃啊」、「有連署粉絲專頁哦！FB：還我焦糖奶茶！大家趕快去灌爆吧！」

對此，麥當勞回覆表示，「台灣麥當勞整體考量消費者喜好及市場情形評估，持續檢視並調整餐點，未來將開發更多新選擇供消費者嚐鮮。」

除了焦糖奶茶、板烤雞腿堡讓網友懷念外，麥當勞日前也宣布，將自23日凌晨零時起停售12項產品，分別為：柳橙酷蘇打、漂浮系列、芝麻聖代、芝麻冰炫風、熱巧克力、美式冰咖啡、好時光大早餐、好享受大早餐、BBQ嫩鷄翅、麥脆鷄分享盒、同歡分享盒及派對分享盒等。

同時，自23日凌晨零時起，麥當勞也將調整部分產品價格，包含McCafé共8項鮮奶茶全面調降10元；點心類「漢堡」調降2元；另超值全餐平均調幅約0.8% （含所有配餐），像是5項漢堡類主餐單點調升3元，包含大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡、嫩煎鷄腿堡與黃金起司豬排堡，而部分套餐維持百元有找。

另外，早餐部分的蛋堡與滿福堡系列調升3元，平均調幅約1.6%（含所有配餐），包含豬肉滿福堡從45元變48元，漲幅約6.7%；而吉事蛋堡則是從29元調漲為32元，漲幅超過一成為最多。至於美式辣味香鷄堡、法式芥末香鷄堡、勁辣香鷄翅、吉事漢堡均調升3元，但搭配「1+1=$50」仍維持優惠。