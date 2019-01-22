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任正非：向谷歌軍團學習　撲上去、殺出一條血路

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▲▼任正非受訪中提及華為的未來規劃。（圖／人民日報）

▲任正非9日對內部員工發表談話。（圖／人民日報）

大陸中心／綜合報導

華為創辦人任正非9日在杭州研究所發表談話，針對華為團隊分析了幾點，分別為「軟件上我們最缺乏的是對宏觀架構有清醒認識的人才，要站到戰略的高度去看未來的軟件人才」、「誰也沒有限制我們的科研，要開放心態，連接世界上一切優秀資源」、「向谷歌軍團學習，撲上去、殺出一條血路」。

據微信公眾號《藍血研究》撰文，任正非表示，在基礎軟體這個問題上，要下定決心去突破，「我們做黑土地的能力是小公司做不到的，只要有了土地就能長莊稼，莊稼長多了就是我們的雲，找到戰略高手是我們幹部部門、業務部門的重要任務。」

任正非指出，在軟件工程上，「我們最缺乏的是對宏觀架構有清醒認識的人才」，建立公司是一個架構；建立公司的利益體系也是一個架構，任何產品都是架構第一，軟體的重構一定要從宏觀架構入手；公司未來關於軟體的管理，請國際上在這方面有深厚積累的顧問公司來規範，要站到戰略的高度去看未來的軟體人才選拔；對於全世界高效的競賽能手，例如這些年世界競賽都在俄羅斯、東歐，「我們用起薪是同級的五倍以上的年薪，把他們招過來，讓這些『沙丁魚』激活我們的組織與平台」。

▲▼電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為要利用俄羅斯的專業人士來彌補自身的理論不足。（圖／達志影像／美聯社）

「誰也沒有限制我們的科研，要開放心態，連接世上一切優秀資源」，任正非表示，「沒有誰在限制我們的科研，我們也不要自己約束了自己，要敢於到貼近人才資源的地方進行研究活動，在每個研究所形成自己的技術要素，對行業發展形成牽引。」

任正非也說，俄羅斯的數學、物理、軟體都很厲害，要大規模利用俄羅斯的博士來彌補華為理論上的不足；要多和終端，外研所交流，日本研究所在終端技術研究上是非常厲害的，用好那就是天翻地覆的變化，「在四月櫻花開放的時候，歐洲研究所和日本研究所會在櫻花樹下開一個科學研討會，你們也要參加，通過借鑑你們就能一下飛躍，希望你們能和日研所成為好朋友，桂花開放的時候再把他們請回來。」

▲▼Google,Google公司。（圖／達志影像／美聯社）

▲任正非要員工好好跟谷歌團隊學習。（圖／達志影像／美聯社）

「向谷歌軍團學習，撲上去、殺出一條血路」，任正非說，谷歌軍團的編制不大，但戰鬥力極強，要好好向谷歌軍團學習，「終端發展迅速就是採用了正確的方法，他們搞四組一隊，實行三三制，實際上和谷歌軍團是一致的；你們應該看阿根廷改革的全套文件，要一字一字讀，算法團隊直接殺入到項目中去，一線既有算法又有數據，就容易突破。」

任正非繼續說，「你們組織優秀的博士形成一個谷歌軍團、撲上去，就有可能把口子撕開；抽象的平台一定要有實踐東西檢驗，多幾個具體化的平台，綜合起來才會有抽象平台。」

任正非表示，智能計算業務未來可通過自研的芯片產品賺錢，從算、管、AI、存、傳的芯片布局競爭力構建思路；邊緣計算是公司的大戰略，操作系統的研發中要考慮邊緣計算，從用戶場景分析邊緣的熱點問題，熱點問題要在邊緣側閉環掉，減輕中央計算的壓力；攝影機也要堅定不移地做邊緣計算，做智能攝影機，聚焦在智能AI、超高清，堅持與終端技術合作。最後，任正非也說，「希望你們的『谷歌團隊』能率先殺出一條血路來，成功了我會來看你們。」

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關鍵字：華為,任正非,杭州,谷歌,Google

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