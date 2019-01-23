郝龍斌「官逼民反」挺巴掌　網友灌爆臉書…焦糖哥哥嗆：以你為恥

▲郝龍斌。（資料照／記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

文化部長鄭麗君22日出席華視舉辦《關懷演藝人員春節餐會》，向賓客致意時，卻突遭不滿「去蔣化」的資深藝人鄭惠中摑臉。對此，國民黨副主席郝龍斌認為，這一耳光是「官逼民反」，言論引發網友怒火，郝龍斌臉書被灌爆，連藝人焦糖哥哥都現身留言：「真的以你為恥」。

郝龍斌說，鄭麗君被同樣姓鄭的宗親打了一巴掌，這是因為官逼民返。民進黨齊聲譴責暴力，但一連串文化刨根洗腦、去中國化，數典忘祖，不是另一種「不見血的血滴子」？更是思想上的暴力霸凌，「上周，民眾包圍肉圓辣椒哥，登門教訓他，為什麼？因為民眾對這種事積怨已久、忍無可忍。」



▲焦糖哥哥怒嗆。（圖／翻攝郝龍斌臉書）

大批網友不滿郝龍斌為暴行護航，到他的臉書撻伐，目前已經有8千多人按怒，近800次分享，網友紛紛留言「忍無可忍可以揍你嗎？」、「台北市民都容忍你八年了...」、「不曉得哪天有空可以去呼您巴掌嗎？」、「嗨立委落選人，擊潰丁守中後下一步要擊潰誰？」、「說真的你打出這種文章不覺得丟臉嗎？」

還有網友說，「反對去蔣就可以暴力？你是在鼓勵這個社會若有不同意見時都可以使用暴力嗎？那你們親中呢？我們是不是也可以打你們？」、 「所以，您是在鼓勵暴力嗎？所以，身為台北市民的我，對於您擔任台北市長時施政不爽，我也能掌您一巴掌嗎？反正剛好而已，是否？」