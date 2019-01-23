車廂塞爆！民眾背對「往後狂壓」擠搭車…網嚇瘋：這技能好強大

▲日本東京電車通勤族。（圖／記者季相儒攝，資料照）

生活中心／綜合報導

生活在台北、或從別縣市來台北遊玩的民眾，可能常感受到台北捷運好擁擠，尤其是鬧區的路線搭配上班族通勤尖峰時段，擠到車廂內根本快窒息！然而這在台北已經算「還可以接受」的等級，網友分享日本人搭電車的狀況，短短兩分鐘內讓人覺得快要暴斃在裡頭，完全像在擠罐頭。

一名網友在臉書社團「爆笑公社」上傳影片，透過畫面可以看到，明明門口已經擠滿，但日本人「擠壓能力超強」，先轉背向後，接著開始用力推擠進去車廂內，推擠再推擠，就是要把身體擠進去。而且不只一位民眾如此作為，每一班車都是滿滿滿的人潮，讓人看了覺得感覺要窒息了。

▲日本電車奇景。（圖／翻攝自爆笑公社）

影片一出，網友們紛紛留言表示：「這樣擠每天上班心情怎麼會好？太佩服了」、「這樣不很悶嗎」、「每天都這樣，已經習慣了，不喜歡也沒辦法」、「好……好厲害」、「擠到亂摸都不知道是誰摸的了」、「難怪會有痴漢」、「去東京都幾十次有了，沒機會參觀這奇景」、「到底為什麼不早一點出門」、「日本電車真的很恐怖」。

還有網友表示：「跟台灣的機車瀑布一樣算奇觀了」、「矮的人在裡面真的能呼吸嗎」、「這樣有人放屁或體味重的！怎麼辦」、「隨身攜帶新鮮空氣」、「日本計程車是天價收費」、「那大叔長得有點像館長」、「浪費時間，最後還要花時間檢查車門」、「真的是值得去體驗的日本文化之一」、「這個如果萬一發生意外就慘重了」。