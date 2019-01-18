劉結一力推「一國兩制」　陸委會：不會與虎謀皮

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

記者曾俊豪／台北報導

大陸國台辦主任劉結一17日晚間在台企聯春節聯誼活動指出，一國兩制是不在台灣實行大陸現在實行的制度。對此，陸委會今發出聲明回應，強調全球沒有「一國兩制」這樣體制的國家，台灣超過八成民意拒絕此一倡議，國內各界更不會附和參與、「與虎謀皮」去討論背書消滅國家的「兩制方案」。

陸委會指出，「一國兩制」早已是失敗與錯誤的政策，中華民國是主權國家，民主自由是臺灣社會的核心價值，臺灣人民將堅守保護。我們早已認清中共欺騙伎倆、絕對不會接受「一國兩制」、更不會參與「兩制方案」；國際社會也注意到中共改變臺海現狀的企圖與野心。

陸委會提到，中共提出以專制社會主義為主體的「一國兩制」，最主要的關鍵在於中共政治體制與社會制度充滿缺陷僵化，無法吸引外界，更無法與民主制度融合；而「全球也沒有『一國兩制』這樣體制的國家。

▲陸委會副主委邱垂正公布一國兩制、九二共識相關民調。（圖／記者曾俊豪攝）

陸委會強調，中華民國憲政體制沒有「兩制」的空間，「一國兩制」是在壓迫消融中華民國主權及臺灣民主體制，臺灣長期民調8成以上民意均拒絕此一倡議，國內各界都不會附和參與、也絕不會「與虎謀皮」，去討論、背書消滅自己國家的「兩制方案」。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）17日晚於北京職工之家舉辦春節聯誼活動，為不讓台商「鮭魚返鄉」，國台辦主任劉結一致詞時，主動表態要解決台商在大陸面臨的「五缺」；同時，他也強調，「一國兩制」就是我們不在台灣實行大陸現在實行的制度。

致詞時，劉結一除引述中共總書記習近平在《告台灣同胞書》40周年的重要講話，也特別就近來台灣各界對「一國兩制」的質疑，做出回應。他強調，「一國兩制就是我們不在台灣實行大陸現在實行的制」，這是體現對台胞的關心、關懷和關愛，而不是其他」。