江蘇成中國首入「9兆俱樂部」省分　 GDP超越澳、俄、西班牙

▲人民幣（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

繼2017年GDP突破8兆人民幣（約36兆新台幣）後，江蘇省2018年GDP再突破9兆人民幣（約41兆新台幣），截至17日統計，是中國首個GDP突破9兆大關的省份，超越2017年俄羅斯、澳洲、西班牙GDP。

綜合陸媒報導，作為中國最早實行對外開放的省份之一，江蘇之所以能有如此亮眼表現，是經過40年發展，民營經濟從弱到強，已佔據全省經濟總量「半壁江山」。江蘇省工商聯相關負責人指出，「到2017年底，江蘇的民營經濟增加值，佔全省GDP的55.4%，創造6成稅收、7成全社會投資、7成企業研發投入、8成新增就業崗位、9成的高新技術產值」。

由於2017年打敗江蘇的廣東省數據尚未公佈，江蘇省成為首個進入中國「9萬億俱樂部」的成員，也是截至目前，第一個宣布GDP突破9兆大關的省份。

若從各地區發展模式來看，經濟最為活躍的三個省份包括廣東、浙江、江蘇。其中，廣東經濟發展以對外貿易為主；浙江以個體私營經濟為主；江蘇經濟發展則以民營經濟為主，且逐漸由中小企業向集團化發展。

▲江蘇省省長吳政隆。（圖／中新社）

江蘇省省長吳政隆指出，「在實體經濟佔比超過八成的江蘇省，經濟持續增長的不竭動力來源於『創新』二字」；從數據當中可觀察到，科技進步貢獻率達63%、擁有萬人發明專利26.45件、全社會研發投入佔比2.64%、新認定國家高新技術企業超過8千家、新登記市場主體達165.3萬戶等。

吳政隆表示，過去一年當中，江蘇轉型升級腳步加快，科技創新能力增強、關鍵核心技術公關也大幅升級。其中，戰略性新興產業、高新技術產業等產值分別增長8.8%、11%；高技術製造業、裝備製造業增加值則分別增長11.1%、8%。從行業看，包括電子、醫藥、汽車等「先進製造業」都保持高速增長態勢。

以全球GDP來看，江蘇2018年GDP超越排名14的俄羅斯（8.18兆）、排名13的澳大利亞（8.23兆）、排名12的西班牙（8.24兆）。

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