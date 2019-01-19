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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上海頒發首批個人網店營業執照　網址即店址

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▲▼ 上海頒布個人網店執照，電商法。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 個人網店營業執照。（圖／人民日報）

《上海》頒發首批個人網店營業執照　網址即店址

隨著《電子商務法》實施後，上海市場監管部門於18日向首批個人網店店主頒發了個體工商戶營業執照，創新性的將網絡經營場所，即網店網址作為個體工商戶經營場所進行登記。此措施不僅兼顧便利登記與有效監管，而且促進了電子商務經營規范有序發展。（人民日報）

《北京》小微企業普惠性稅收減免措施解讀：普惠、易行、增强企业获得感

對於即將推出一批小微企業普惠性稅收減免的措施，國家稅務總局等有關負責人表示，此次減免政策主要著力於三方面，分別為突出普惠性實質性降稅，絕大部分企業主體都能從中受惠；增強企業獲得感，優惠稅種擴大至資源稅、城市維護建設稅等；增強小微企業享受優惠的確定性和便捷度，減少稅收遵從成本。（新華社）

《重慶》渝湘高鐵重慶段預計2024年建成　全線設8個車站

國家發展改革委正式批復渝湘高鐵重慶段的可研報告。據了解，渝湘高鐵重慶至黔江段項目線路全長268公里，等級為高速鐵路，設計速度350公里／小時，全線設重慶、重慶東、巴南、南川、水江、武隆、彭水、黔江8個車站，總投資535億元（人民幣，下同），預計2024年建成通車。屆時，重慶到黔江坐高鐵不到1小時。（重慶商報）

《北京》迎29.9億人發送量　發改委：今年春運客流「前緊後松」

2019年春運即將拉開帷幕，國家發展改革委副主任連維良18日表示，今年全國旅客發送量預計達29.9億人次，客運供需的總量矛盾進一步緩解，客流將呈現「前緊後松」的特點；此次春運將從21日開始，到3月1日結束，共40天。此外，群眾出行方式越來越多元化，尖峰時段部分鐵路線路較為緊張，高速公路部分區段通行壓力較大，部分地區貨運需求旺盛，人民群眾對出行品質有更高期待，春運工作依然面臨較大的壓力。（中新社）

▼2018年春運搶票人潮。（圖／視覺中國）

▲▼2018年春運搶票人潮。（圖／視覺中國）

《天津》擬發297億元地方債　主要用於土地儲備、棚戶區改造

據《2019年第一批天津市政府一般債券信息披露文件》顯示，此次擬發行的地方債規模共計297億元。其中，包括政府一般債券（第一批）46億元；251億元政府專項債券，分別為土地儲備專項債券137億元、收費公路專項債券4億元、生態保護專項債券14億元、棚戶區改造專項債券63億元、舊城區改建專項債券6億元、城鄉發展專項債券27億元。上述債權評級均為AAA級。（澎湃新聞）

《北京》2018年生產安全重特大事故死亡人數同比下降33.6％

應急管理部18日表示，2018年生產安全重特大事故死亡人數下降33.6%，是自1949年以來，首次全年未發生死亡30人以上的特大事故。據統計，自然災害因災死亡失蹤人口、倒塌房屋數量、直接經濟損失比近5年平均值下降60%、78%和34%；重特大事故起數和死亡人數分別下降24%和33.6%。（中新社）

《廣東》中山否認暫停向華僑、港澳台同胞出售新房

有媒體近日稱，中山市暫停向華僑、港澳台同胞家庭出售新建商品住宅。市住房和城鄉建設局一名人員對此否認稱，是由於粵港澳大灣區建設的原因，對華僑、港澳台同胞家庭購房資格認定標準有調整。隨後，市住建局發布聲明稱，並未暫停向港澳台同胞、華僑出售一手商品住房，如有最新政策，將通過官方正規渠道發布。（中新經緯）

《廣東》深圳生產總值突破2.4萬億　經濟總量居亞洲前五

深圳政府工作報告初步預計，2018年深圳本市生產總值突破2.4萬億元、同比增長7.5%左右，經濟總量居亞洲城市前五；轄區公共財政收入9102.4億元、增長5.5%；地方一般公共預算收入3538.4億元、增長6.2%；居民人均可支配收入增長8.4%。此外，深圳全社會研發投入佔GDP比重、PCT國際專利申請量全國領先，國家級高新技術企業數量居全國第二。（深圳特區報）

▼深圳新洲濱河立交橋。（圖／CFP）

▲▼深圳新洲濱河立交橋。（圖／CFP）

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關鍵字：華聞快遞,電商法,營業執照,小微企業,渝湘高鐵,春運,2019春運,深圳經濟總量,粵港澳要聞,地方債

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