馬英九訪ET／被問登陸意願　馬：當然有！我真的很想去！

▲前總統馬英九至《ETtoday新聞雲》接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾俊豪／台北報導

前總統馬英九於22日下午造訪《ETtoday新聞雲》，在最後的互動環節他被問到有沒有想到大陸走走？馬英九肯定的回答「當然有」，因為自己從事兩岸關係、大陸政策的工作已經有三十多年，但從來沒去過大陸，「我真的很想去」。

為了迎接馬英九的到來，記者事先透過新浪微博、微信朋友圈等大陸社群平台搜集網友問題，並在現場提問。針對登陸的意願，馬英九解釋，三年前，台灣光復、抗戰勝利70週年，「我們花很多功夫回顧這段歷史，觸及到很多大陸的城市，真的很想去看看跟那時相比差多少」，當時發生的人事時地物都非常有趣，現在比以前更想（登陸）。

他還提到，當初選台北市長之前，本有機會到大陸參加「絲路之跑」，「當時很興奮，都報名了」，沒想到最後被勸去參加台北市長，所以泡湯了。因此，希望有機會能去看看，畢竟過去從課本上、很多方面接觸到很多，「尤其現在很多大陸同學都希望我去他們的家鄉」。

▲大陸網友在《ETtoday新聞雲》微博提問（合成圖／對話截自微博）

熱愛運動的馬英九也被問到，參加鐵人三項運動，快撐不下去的時候，腦袋想的是什麼？馬英九斬釘截鐵地回應，「我沒有撐不下去的時候」，引起現場一陣大笑。他接著補充，運動是很適合思考事情的時機，自己上午就邊運動邊想兩岸政策，該如何因應大陸的挑戰。

許多大陸網友則對馬英九的書法字讚譽有加，對此，他回應，小學二年級時，隔壁班有個字寫得很漂亮的人，由於一直在學他的字，所以不覺得自己的字很美。一直到大三的時候，有個老師跟他說，「馬同學，你字寫的很漂亮」，才知道自己的字真的寫得不錯。

馬英九回憶，從小爸爸媽媽要求家裏五個小孩每天都要練習書法，慢慢的也練出味道，所以在這一塊沒吃過什麼虧，「字寫得不怎麼樣，難登名家法眼，只能保證沒有錯字」。

至於最推薦陸客的台灣小吃反而不是紅豆餅。馬英九說自己最喜歡是「蚵仔麵線配蔥油餅」，大部分都不錯，在水準以上，「我覺得是最好吃的東西」。

▲前總統馬英九在衣服上簽名。（圖／記者林敬旻攝）