是護唇膏也是公仔！妮維雅 x LINE FRIENDS推超萌聯名　想全包跑這3個通路

▲妮維雅和LINE FRIENDS聯名推出「NIVEA x LINE FRIENDS限量版聯名護唇膏」，五款式於各大通路銷售中，粉絲們搶收藏，據悉第一批已銷售一空，品牌緊急補貨中，想入手的粉絲可把握機會。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

消費中心／綜合報導

不管睡過頭、摸過頭最後只能以大素顏匆忙出門，女生只要一支護唇膏抹上雙唇，保濕的同時也瞬間精神百倍。但大家習慣把護唇膏隨身攜帶，擦完就丟進背包、帆布袋，然後就此膏沉大海，遇到心儀對象想補擦，怎麼撈都撈不到，讓人只想跪地吶喊「踢公北」！幸好保養美妝品牌妮維雅發現大家超常面臨的窘境，這次和LINE FRIENDS聯名推出「NIVEA x LINE FRIENDS限量版聯名護唇膏」不只可愛而已，更要一秒解決「撈不到護唇膏」的難題。





▲大家習慣把護唇膏隨身攜帶，擦完就丟進背包，導致想補擦時怎麼撈都撈不到！幸好妮維雅發現大家超常面臨的窘境，「NIVEA x LINE FRIENDS限量版聯名護唇膏」不只可愛而已，更要一秒解決「撈不到護唇膏」的難題。

實在太可愛！「NIVEA x LINE FRIENDS限量版聯名護唇膏」第一批一上架就被秒殺，許多粉絲跑了好幾家都買不到，手腳太慢沒搶到超懊悔，記者實際走訪各大通路，也遍尋不著聯名護唇膏的蹤影，店員表示：「超夯啊！第一週就賣光了，上市到現在也一段時間了，到現在還是很多人在問」。由於造型可愛、功能實用，且又是德國製造的護唇膏，已瘋迷辦公室與校園，甚至不少粉絲立志「收整套」包色」。對此，妮維雅正式回應了！即日起各通路陸續補貨，粉絲們趕緊鎖定這篇搶貨地圖，手刀衝～一支都不放過！

如果以為此次聯名只是把超萌Line明星群，做成妮維雅護唇膏的新包裝，那就太小看這次合作的強大了。品牌雙方此次直接把兔兔、熊大、莎莉和熊妹做成超卡哇伊的3D立體唇膏套，和妮維雅護唇膏完美合體後，變身萌翻天的小公仔，掛在包包上或放到袋子裡，關鍵時刻一秒就能找到它，5秒內展現親和力＋魅力滿點的潤唇。





▲超卡哇伊的3D立體唇膏套和妮維雅護唇膏完美合體，變身萌翻天的小公仔，掛在包包上或放到袋子裡，關鍵時刻一秒就能找到它。

從泰國紅到台灣的聯名護唇膏，先前已掀起一波代購風潮。不過多年來，妮維雅的護唇膏系列，早就以平實價格和滋潤保養超強功效擄獲女孩的心。每個接觸過妮維雅的女生一定會入手，且已經用掉N支的「水漾護唇膏」和「極致保濕唇膏」，帶有驚人的長效保濕力，讓本來粗糙的雙唇潤得服服貼貼，而且價格親民CP值超高！想要增加自然好氣色的上班族和學生，也不會錯過增添淡淡色彩的果漾蜜彩系列，擦上後有甜甜果香，不只潤唇還能增添光澤亮感，看起來更有朝氣。

▲想要增加自然好氣色的上班族和學生，千萬不要錯過限量的果漾蜜彩系列，擦上後有甜甜果香，不只潤唇還能增添光澤亮感，看起來更有朝氣。（圖／ETtoday資料照）

近來熱賣的潤彩雙層護唇膏，在閨蜜圈中呼聲也很高，原因在於它的雙層設計，既有可以深層修護、滋潤雙唇的中間護唇軟芯，外圈的潤色膏體輕輕一抹更是超顯色，實現「是護唇膏也是唇彩」的2 in 1概念，既水潤又顯色大受好評，其中微醺酒紅和魅惑薔薇兩色，更是秒殺款，不少美妝達人分享，用過以後就回不去，妮維雅的代言人邵雨薇自己也表示：平常隨身必備的就是潤彩雙層護唇膏的微醺酒紅，出國度假單靠這支就能維持超好氣色。

想同時把LINE FRIENDS明星群和妮維雅護唇膏包回家？NIVEA已經上市第二波囉！小編搶先把收集攻略整理給大家，大家牢牢記起來：

＃莎莉(水蜜桃+櫻桃) $199 (已經上市囉)

水蜜桃&櫻桃都是果漾蜜彩護唇膏，不只有淡淡果香，隨手一擦氣色也很好

販售通路：寶雅、屈臣氏、康是美、美華泰、佳瑪

＃熊大(極致保濕x2) $199 (已經上市囉)

販售通路：寶雅、屈臣氏、康是美、家樂福、大潤發、愛買、美華泰、佳瑪、四季百貨

第二批的熊大唇膏蓋搭配妮維雅的極致保濕護脣膏喔~ 記得唷! 熊大只能搭配在保濕系列，也就是熊大只可以套在水漾、極致保濕、潤澤修護和男士系列護唇膏，不要套錯系列喔~熊大會GG…

＃兔兔(微醺酒紅) $119元 (12/18開賣)

販售通路：全家限定



# 莎莉(魅惑薔薇) $119元 (12/18開賣)

販售通路：全家限定

＃墨鏡熊大妹Choco (草莓+魅惑薔薇) $199

販售通路：寶雅限定

＃沒戴墨鏡的氣質熊大妹則是在萊爾富和光南販售，還有喜歡網購的也可以動動手指到Yahoo妮維雅旗艦店、蝦皮、PCHOME & MOMO商城做購買唷! 這樣就能5隻角色全包啦~



女孩們都知道，護唇膏是女生的第二生命，一定要隨手可得，才能隨時補足好氣色，閃耀魅力自信。「NIVEA x LINE FRIENDS限量版聯名護唇膏」的可愛造型和實用吊飾功能，已掀起女孩們搶購，妮維雅緊急補貨，第一波沒搶到的這次趕緊把握機會，當作聖誕交換禮物也超適合的啦。

▲第一批沒搶到懊悔不已？品牌緊急補貨到，想入手的民眾把握機會。（圖／ETtoday資料照）