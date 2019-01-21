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「戰神」黃國昌立院問政超犀利　但輔選不給力新北議員全軍覆沒

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▲▼時力號召送六個黃國昌全進議會，開啟新北新政治 。（圖／時代力量新北黨部提供）

▲黃國昌負責輔選新北選區。（圖／時代力量新北黨部提供）

政治中心／綜合報導

時代力量立委黃國昌21日記者會上宣布，將卸下黨務，未來不會再競選黨主席。回顧黃國昌當立委3年，質詢風格受到民眾關注被封為「立院戰神」，不過，在輔選上似乎就有點不給力，2018九合一大選由他輔選的新北全軍覆沒，當時就傳出他應該要辭黨主席負責。

黃國昌學歷亮眼，高中唸建中、大學唸的是台大法學，之後更赴日本東京大學研究所、美國康乃爾大學攻讀法學，得到碩士、博士的學位，並擁有律師執照；可見，他的專業知識非常紮實。

黃國昌曾任律師、中央研究院研究員、法學教授等職，也時常關心社運，2012年他參與反媒體壟斷運動，為建全台灣媒體產業，呼籲立法院各黨團在當月臨時會完成《媒體壟斷防制與多元維護法》之立法，但該法仍遭國民黨封殺。

2014年，太陽花學運爆發，學生佔領立法院抗議「反對黑箱服貿」。時任中研院副研究員的黃國昌也加入學生抗議陣容，還因此遭控違反《公務人員行政中立法》。事件落幕後，2015年1月，閃靈樂團主唱林昶佐等人宣布創立時代力量黨，並預告將投入2016年立委選舉。

黃國昌2015年5宣布加入時代力量，參選新北市第十二選舉區區域立法委員，放棄中研院中身聘、辭去研究員一職，最後以51.5%得票率擊敗，已連任7屆的資深立委李慶華。

黃國昌挾帶著太陽花學運氣勢進入立法院，犀利的問政方式獲得許多關注，被封為立院戰神。而他在擔任立委的三年多來，經手過不少案件，像是軍公教年終慰問金、一例一休、追查慶富案、告發前金管會主委李瑞倉幫慶富喬錢涉犯圖利罪、普悠瑪車禍事故等，做好一位監督者的角色。

▲行政院長賴清德立法院備詢、法務部長邱太三VS立委黃國昌▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌問政犀利。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，黃國昌也曾因為支持通婚修法遭連署罷免，成為《選罷法》下修門檻後，第一個可能被連署罷免的立委，雖然同意票數大於不同意票數，但該罷免案最終因未過法定得票門檻，依法遭否決。

2018年九合一大選，由黃國昌領軍輔選6位新北市議員，但開票結果出爐後，新北市全軍覆沒，台北、桃竹苗或是南部縣市都開出漂亮成績單，順利拿下16席，外界也質疑，黃國昌應該要辭黨主席負責。

▲▼黃國昌在臉書放上競選選傳照，引起討論。（圖／翻攝黃國昌臉書）

▲黃國昌新北輔選全軍覆沒。（圖／翻攝黃國昌臉書）

但當時黃國昌說，「作為黨主席，當然要負全部的責任」、「實在不太適合自己幫自己打分數，我當初設定的目標，的確是要上20席」傳出黨內要求請辭，黃國昌回應「那種不具名的放話，聽聽就好。」

2019年1月20日，黃國昌深夜在臉書投下震撼彈，宣布要卸下黨務，隔天開記者會說明，不參選下屆黨主席，他說，歷經2016、2018的選舉後，把去年九合一選舉定位成時代力量在地方紮根，以及栽培更多新穎的政治人物，希望能改善政壇中的黑金文化。

外界揣測，是否因為黃國昌負責輔選的新北市議員全數落空，導致他卸下黨務？黃國昌表示，新北市並不像台北，也不像中南部程式，相對而言是大選區，候選人面臨挑戰較高，這絕對不是他考慮辭去黨揆的原因。

對於未來，黃國昌表示，下階段會回歸立委本分，繼續專業問政，監督行政部門，但不會接下黨團總召，也不會參選2020總統；至於會不會參選立委或投入不分區立委？他沒有正面回應，僅說「至今還沒有清楚答案」。

▲▼立委黃國昌陪同普悠瑪罹難者家屬前往交通部召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：黃國昌,時代力量,太陽花

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