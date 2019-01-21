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遭控用網軍攻擊黃國昌　林昶佐：別再製造分化

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▲▼黃國昌、林昶佐。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

▲黃國昌、林昶佐。（合成圖／記者林敬旻、黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

時代力量黨主席、立委黃國昌21日記者會上宣布，將卸下黨務，未來不會再競選黨主席，引發外界揣測時代力量林昶佐運用網軍攻擊黃國昌。對此，林昶佐21日在臉書強調，自己沒有網軍，期盼這種惡意的放話手段停止，別再製造分化。

2018年九合一大選，時代力量提名40席市議員，拿下16席，但黃國昌的新北選區、立委徐永明督軍的台中市，議員全軍覆沒，引發黨內檢討聲浪；此外，泛林昶佐系統從勞基法修法開始，就對黃國昌不滿，日前舉行首次黨員大會的黨章修正後，林昶佐的網軍攻擊黃國昌，黃國昌遭黨內圍剿之際，宣布卸下黨務。

林昶佐在臉書表示，有「黨內人士」放話說他用網軍攻擊黃國昌，這種捏造事實、散播不實謠言的手段已不是第一次，一開始他跟黃國昌看了總是無奈笑笑而已，但時代力量一路走來四年了，2018年有許多年輕有理想的生力軍加入，更前進地方議會，這是時代力量成長茁壯之時，他期盼這種惡意的放話手段停止，別再製造分化，別破壞時代力量匯集改革理想的能量。

林昶佐指出，一月底，時代力量將選出新任的決策委員，一共64位黨內同志登記參選，除了有從第一屆決策委員就和他一起奮戰的柯一正導演、邱顯智律師、民主前輩麥可林世煜等，還有林亮君、廖子齊、林于凱等新秀議員，也有科技人蕭新晟、為體改努力的張祐銓、胡博硯老師及輔仁大學教授周偉航等，「這是一個充滿多元可能性的新生政黨」。

林昶佐強調，「我沒有網軍，時代力量也沒有網軍。過去沒有，未來也不會有。」，時代力量會透過溝通與對話，團結台灣進步力量，抵禦威權政黨舊勢力的反撲，阻擋大陸的併吞與打壓；此外，也會凝聚明確的定位及路線，為台灣灌注正能量。

林昶佐提及，會加強與基層黨工職、黨員及社會各界的溝通協調，廣納人才，讓決策更加透明，請大家關注時代力量決策委員選舉，也請黨員朋友們踴躍投票。

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