前黨員馮光遠酸黃國昌「立委很忙」　有公職不該兼任黨主席

▲前時代力量黨員馮光遠。（資料照／記者潘永鴻攝）

政治中心／綜合報導

時代力量立委黃國昌21日宣布，將卸下黨務，未來不會再競選黨主席。對此，前黨員馮光遠接受媒體訪問強調，任公職的人不該兼任黨主席，尤其黃國昌又是那麼忙的立委。

馮光遠2017年宣布退出時代力量黨，並批評黨已經變質成為「國運昌隆黨」，似乎在暗諷黨主席黃國昌。如今，黃國昌宣布卸下黨務，不再參選黨主席，馮光為提到，自己在時代力量時，就一再主張黨政分離，認為黃國昌有公職身分不適合，黨主席應該要讓真正有時間耕耘黨務、擘劃黨未來發展的人來做。

馮光遠強調，「我們一直在批評以前國民黨政不分，民進黨上來也是一樣，台灣為何不能有一個政黨，好好做一個表率！」另外針對時代力量靠攏台北市長柯文哲，馮光遠不認同這樣的做法，「怎麼支持一個沒有基本核心價值的人！」

馮光遠說，時代力量是參與318學運的政黨，怎麼可以支持柯文哲這個缺乏核心價值的人，「要如何和支持兩性平權、台灣獨立的朋友交代？｣

至於沒有黃國昌的時代力量，是不是就不是時代力量了？黃國昌在記者會上表示，時代力量是民主政黨，絕非一人政黨，期待更多優秀人才能實際參與黨務推動；反觀藍綠之外的政黨發展軌跡，通常存在著萬年黨主席，他認為時代力量不會也非這樣的政黨。

▲立委黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）