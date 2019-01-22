善耕365／這款消防栓不但能滅火　還可以提供飲用水

圖、文／善耕365

（資料、照片提供：ÉCAL）



一款可以提供行人飲用水的消防栓



在世界各地，每分鐘會有100萬個寶特瓶的飲品售出，而4年後這個數字還會再增加20％，根據《theGuardian》報導，到了2021年的時候，全球寶特瓶的年消費量，將高達50萬億瓶，其中瓶裝水在總寶特瓶包裝飲品中的市場，比例也正逐年的不斷攀升中。



雖然歐洲各國提倡「環保」自備容器的概念，已經有不錯的成效，但如果飲用水的來源不便時，要改變民眾飲用瓶裝水的習慣，也變得相當的困難，所以在瑞士有一位工業設計系的學生，提出了一項創意的新設計，將街道上隨處可見的消防栓，和飲水機的功能進行結合，提供民眾方便又免費的飲水方式；這一款多功能的飲水機，由瑞士洛桑藝術設計學院（Ecole cantonale d'art de Lausanne）的畢業生Dimitri Nassisi設計，它合集了消防、飲水、灌水和寵物飲水…等功能為一體。



Nassisi在瑞士勒南的洛桑藝術設計學院（éCAL）主修工業設計，他設計的這一款多功能飲水機（Drinking Hydrant），看起來像一個新型消防栓，但是亮藍色的外表不但美觀，還可以吸引人們目光的焦點，並且更結合在城市街道的基礎設施當中；過去當我們在城市裡尋找飲用水時，街道上的傳統紅色消防栓並不起眼，如何讓新款的消防飲水機引人注意，是他在設計時遇到的最大問題。



Nassisi表示：「我喜歡讓飲用水隨處可得的點子，這樣一來，人們可能就會自備水瓶，而不是去買瓶裝水。」他補充解釋說：「瑞士的街道上，到處都是精心設計的物品。值得注意的是，道路上的各種資訊在人們眼裡，就如同一幅抽象畫一樣不知所云。」「在瑞士，你可以找到一些飲水機，但我覺得它們的數量遠遠不足。而且關鍵在於，那些飲水機很難引人注意，人們不知道它們在哪裡。」

消防栓如何結合飲水機



一般來說，消防栓分為兩項的主要結構，原先露出地表的上半部，是提供消防員滅火時使用，而設置於地底的下半部，主要是用來增減水壓的閥門主體，由於機構複雜且底部固定，更換上並不容易，所以在Nassisi的設計中，藏在地底的下半部維持不動，至於容易替換的上層部分，他決定在現有的狀態上，設計一個新的上半部模型，利用鑄鐵澆鑄的製造方式，讓他的新消防栓可以兼具有飲水機的功能，希望這個全新設計的飲水消防栓，可以取代城市中的現有消防栓。



開發一項新的街頭設施，是這個專案設計的重點，消防栓必須儘量滿足人們的需求，特別是在滅火消防的部份，但還必須能吸引民眾的注意；Nassisi說：「鑄鐵澆鑄是一種非常傳統、古老的製造技術，這也提供了設計上許多自由的空間。對我來說，使用這種成熟的製作過程是一種方法，我可以參考過去，並給它增添一絲新鮮感。噴泉給了我很多靈感，因此這個飲水消防栓看起來讓人耳目一新。」



Nassisi提到：「消防栓的拆除和更換，操作簡單，也不會對道路造成影響。」如果只是建造一款新的飲水機，不但是一項龐大的工程外，還會花費極高的成本預算，而且是一個耗時長久的開發專案；而他新設計的概念，不但保留了舊有消防栓的底部裝置，節省下不少的經費支出外，還可以配合瑞士政府的汰換政策，將街頭老舊消防栓的上半部，更新成為新款的「消防飲水機」，提升民眾取得飲用水的便利性。

不單只為民眾，就連寵物也可使用



這一款新式的消防飲水機，當遇到火災發生時，消防員仍可按照原先流程進行滅火，設計上使用了雙閥系統，當需要進行滅火功能時，打開的消防閥門，會讓水流在高壓狀態下噴出，而其他時候的閥門，則會降低水的壓力，方便行人飲用；另外與舊有消防栓不同的是，上半部的新裝置，多了一顆功能按鈕，不但可以將自備容器裝滿水外，還可以直接低頭飲用，透過直接飲水的方式，希望有效地減少了塑膠瓶的消耗，也特別加入了盛放飲水的狗盆設計，不小心溢出來而浪費的水，就會流向底部設計的碗裡，成為寵物們的飲水，Nassisi說：「我希望大家都能享受這個飲水機，不論是成人或孩子，甚至是寵物。」



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