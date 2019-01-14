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搶救火中柴　讓受傷的心靈有重新開始的機會

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（圖／善耕365提供）

圖、文／善耕365

（資料、照片提供：中宣社會福利發展協會）

一位來自單親家庭的小男孩，和中風的爺爺、作資源回收的奶奶和爸爸，以及失業的叔叔，一家五口同住，輔導老師下課時，就會順路陪同他回家，每天路上都會閒話家常，聊聊家中目前的狀況，小男孩說，他每天都會禱告，希望叔叔能夠順利找到工作，也會為生下他就離家出走的媽媽祈禱，希望她可以過的很好，也因為想念她，盼望有一天能和她相見；當聽到小男孩的這段話，讓這位老師震驚許久，對一個從未見過像是陌生人的「媽媽」，男孩小小的心靈中，居然没有一點被遺棄的恨，只有無限的思念、祝福和期盼！

（圖／善耕365提供）

搶救火中柴

近來發生多起「隨機殺人事件」震驚了社會，現今時下的青少年，因為家庭關係的失和，加上交友不慎，以及負面情緒沒有出口，開始產生錯誤的價值觀，導致品格漸漸偏離正軌，如同正被惡火吞噬的木柴一樣，讓整個社會的問題層出不窮。

第一任理事長呂代豪博士，過去也是從一個叛逆的問題青少年，演變成無惡不作的竹聯幫殺手，是父母眼中完全無望的孩子，但因為神的慈愛，以及家人給予的關懷，成就他洗心革面，從黑道變傳道的生命故事。當有一次在聖經中撒迦利亞書三章2節，看到的一段話：「這不是從火中抽出來的一根柴嗎？」讓他深受感動，察覺到每個生命就如同火中搶救出來的一根柴，同樣的寶貴，有很多人正在等待生命裡，在成長過程中拉他們一把，讓他們有脫離黑暗權勢，迎向光明的機會。

而現在中宣社福協會的「搶救火中柴」專案，已邁入第4個年頭了，延續著這個使命持續的承接下去，透過「搶救火中柴」中的轉化課程和體驗活動，在關愛中建立健康的親子或人際關係，不是只注重「成就」和「成績」，而是去挖掘個人自己的興趣特長，並且利用鼓勵和引導，將負面心態和觀念，轉化成正向的能量和思考動力，用生命影響生命，去感動影響更多周圍的人、事、物。

（圖／善耕365提供）

中宣社會福利發展協會

「中宣社福」是基督教救助、發展和倡導服務的一個機構，從在地深耕做起，經由社區關懷的方式，致力發展青少年的品格教育、關懷弱勢，和倡導全人健康，並協助引領問題青少年、弱勢家庭…等，使這些迷惘的靈魂，能找到一條正確回家的道路。

協會相信每個生命只要在愛中，就會有信心與盼望，來面對人生中的每一個艱難與挑戰，並且成為這社會上能夠幫助及祝福人的中間份子；所以讓社會少一份忽略，多一份關懷，就可以不讓惡火吞噬純潔心靈，幫助個人從「心」認識，能夠自我肯定、懂得欣賞他人、找到生命目標，以及傳遞正向能量。

（圖／善耕365提供）

讓愛不缺席，溫馨圍爐活動

協助場地布置，以及帶位…等各項事宜。相信你就是弱勢孩子的天使，溫暖的圍爐，需要你一起來參與；中宣社福發展協會準備豐盛佳餚，在年節前邀請弱勢家庭一起溫暖圍爐，讓弱勢家庭也能感受團聚在一起的年節時刻，而這樣的一份愛需要您一起來支持！

（圖／善耕365提供）

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