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善耕365／2019年為地球做一件好事　請減少吃肉

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▲▼生肉,生食,肉。（圖／達志／示意圖）

文／善耕365　圖／達志影像／本報資料照

為什麼少吃肉是為地球做的好事

根據2018過去一整年大量的資料統計，科學家們發表研究結果，透過日漸加劇氣候變化，以及遭受污染的環境和水域，發現食用肉類的產品，特別是牛肉和豬肉，對地球的環境造成了巨大影響。

雖然現代的人，愈來愈注重環保了，很多人開始不開車去上班，選擇騎單車，或是搭乘大眾運輸系統，也確實減少了不少的碳排放量，但是科學家們經過研究發現，越來越多的結果和數據，指向人們要朝向更基礎的生活方式來做改變，減少食用肉類產品的數量，這將是未來挽救地球環境，最大也最有效的一個方法。畜牧業的養殖取代了大多數農田的用地，但是肉類和乳製品僅佔所有食物卡路里的18％，約佔蛋白質的三分之一而以，不但整體的效率低下外，還為了放牧的空間，大量的砍伐森林，以及奶牛和化肥使用的甲烷排放，產生的溫室氣體排放量，竟然與世界上所有的車輛和飛機一樣多；而肉類飼養方法，可能導致其他動物的大規模滅絕，並且對於溪流、河川和海洋，造成嚴重的污染。

人類吃肉的真實成本

2018年的10月，科學家已經提出警告，如果要讓地球的環境，避免危險、嚴重的氣候變化，人類就必須要大幅度減少肉食，像西方國家的牛肉消費量，最好需要下降90％，而奶、蛋類的製品也需要減少5倍左右；研究人員表示，因為到了2050年的時候，全世界的人口將再增加20億，如果現在無法改變飲食習慣的話，到時全球肉類、牛奶和雞蛋的消費量，將突破一個可怕的數字，想要保持全球溫度上升，不超過政府同意2℃的限制，根本是一項不可能的任務，所以全世界的人類都必須要轉向一種「更靈活」的飲食習慣。

而為了實現這一個目標，已經有許多人提出了不少相關的措施，像是增收紅肉稅，或是使用海藻餵養奶牛，以減少其打嗝，降低溫室氣體甲烷的排放，還有一些人則是倡導吃昆蟲來取代牛排和豬肉；但是，科學家則認為最有效的可能途徑是，透過實驗室研發的人造肉，利用這些經由幹細胞技術生產出來的「淨肉」（Clean Meat），來推動素食主義和素食替代品的普及，讓2019年成為全球的食品產業，改變創新的關鍵一年。

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