善耕365／每個人都會老　但你真正了解「長照」嗎

圖、文／善耕365

91歲的陸奶奶，先生是榮民，夫妻兩個人一起從大陸來到台灣，由於沒有生小孩，在先生過世後，就只剩下她獨自一人，雖然鄰居和朋友偶爾會來看她，但是她不喜歡說話，也不愛吃東西的個性，總讓人覺得難以親近；但自從半年多前，開始有社工的人員，進行定期的訪視、陪伴和關心後，發現到她的心態，竟然有了慢慢的轉變，不但開始期待到訪的日期，還會開心的化好妝來迎接，而且走在路上也會主動打招呼，從獨居孤僻的生活模式，已經可以開心的與人互動了。（延伸閱讀： 拒絕「老年悲歌」，不要成為下一個「三等」老人 ）



根據統計得知，女性長者通常都比男性長者更會照顧自己，也比較樂於接受外界的幫助，所以狀況比較簡單，但是像另一位因中風而半身不便的黃爺爺，住在一間沒有房門，又是頂樓加蓋的房間中，生活困苦而簡陋，雖然急需照顧和服務，但卻因面子問題，不肯接受幫忙，各項生活雜事仍執意要自行完成；而每天都面帶笑容的余爺爺，小孩出生就是重度的智能障礙，從小就在機構生活，太太過世後，他也因為中風成為雙殘家庭，雖然表面上看起來很樂觀，也說不需要任何的協助，但行動不便加上沒有存款，還要固定每週去探望60歲的兒子，隨著年紀愈來愈大，孤單一人的情況，讓人非常心疼。

長照計畫上路，「在地化」所面臨的問題



根據國家發展委員會的統計結果，發現台灣老化的速度超乎預期，到了2025年，台灣社會裡每五人就有一個老人，將正式成為超高齡社會，這也就是為什麼今年的選戰，每一位候選人都有提出相關的長照政見，其實為了減輕未來社會上照顧的壓力和負擔，政府從2007年開始規畫長期照顧10年計畫，以及現階段接續的長照2.0，目的就是要改善長者的各項福利，讓經常發生在新聞上的悲劇不再重複上演，但是中華長照協會提到：「長照十年計畫（長照1.0）是最初階的版本，當時僅提供服務對象基本的需求，照服員以每週限定的時數，進行居家的照顧服務，因此有許多人無法得到相同的福利，雖然後來經過反彈的聲浪，推出了改良版的長照2.0，但若以日本和荷蘭相對，還是不夠完善，無法達到真正落實服務對象的需求。」



相較於台灣的長照政策，日本和荷蘭應該是全球長照福利政策中，推行最好、最完善的2個國家，信義老人服務暨日間照顧中心的主任則說：「一個好的福利政策，是需要因地制宜的，不同國家有不同的文化和想法，不是全盤抄襲，就可以達到改善的功效，如何將歐美、日本…等國外優良的福利政策和做法，透過仿效和學習後，進而實踐在地本土化的應用，這才是未來需要努力的方向。像台灣的長照政策走向，是與日本比較相似的，唯一不同的是還沒有走到介護保險的階段，介護保險的制度就是繳納費用後，要有對應的服務品質和內容，但目前因為各項的資源還是不夠，所以還無法達到這個階段。」



而台灣現行的長照狀況，則是各項服務過於零散，每個單位負責各自的業務，互相卻都沒有進行資源的整合，導致當遇到一個個案的需求，目前卻還沒辦法從頭到尾落實，一貫性的提供給服務對象，這才是最大的問題；雖然政府在長照政策的部份，想要完成的項目很多，但仍在培育成長的階段，若未來的資源整合不當，可能會影響整個長照計畫銜接的進度。

長照1.0和2.0的不同，服務的轉行和改善



雖然有人提到，不論是舊的長照1.0，或是現在修改後的2.0政策，其實都還沒符合民間真正的需求，因為像長照1.0規定，一週限制2個小時的時數，對於主要照顧者，或是家中有老小的三明治族來說，根本沒有實質上的幫助，還是要在工作職場和居家照顧中進行選擇，帶給他們長期極大的壓力，也導致發生不少弒親後自殺的社會悲劇事件。



但是就剛剛談到因為國家的不同，造成民眾的想法不一樣，其實光是在台灣的不同地區，就已經明顯看出來這樣的狀況了，每個地方社區內的特性、狀況，和人口結構都不相同，加上家庭環境…等的各項因素，讓每個長者都有不同的需求，而這就是政府在長照2.0中，所做的努力和改善；單單照顧者的背景，就有專業度的不同，護理師可以輕鬆上手，了解個案的病情、血壓、心跳…等各項生理的狀況，但可能不知道要如何協助個案媒合志工需求，以及申請各項的福利資源；而社工師則剛好相反。



長照計畫中的照管專員，都來自各個不同的背景（物理治療師、護理師、社工師…等），所以就有規畫所有面向的基礎專業，加入在訓練的課程之中，但在經過長照1.0實際運作後發現，長照的資源並沒有想像中的成長起來，為了改善這個狀況，政府取鏡了台北市石頭湯的經驗，結合各個地方社區現有的資源，推動更新版的長照2.0，成立了A、B、C三級的服務單位。



A級單位（社區整合型服務中心）：為失能者擬定照顧服務計畫，以及連結或提供長照服務。



B級單位（複合型服務中心）：專責提供長照服務，如：居家服務、日間照顧、家庭托顧、居家護理、社區及居家復健、交通接送、餐飲服務、輔具服務、喘息服務…等。



C級單位（巷弄長照站）：提供社會參與、健康促進、共餐服務、預防及延緩失能服務。



簡單來說，就是服務個案由照管中心評估CMS的分級後，依失能的情況分為2～8等級，2～3為輕度、3～5為中度、7～8則是重度，再由社區整合型服務中心（A單位）將客製化的服務內容，派案給複合型服務中心（B單位）的照管員進行居家的相關服務，但為了避免回到先前社、衛政分開擾民的問題，A單位的個管師和B單位的照管員，需要先行溝通一起前往，不但可以節省資源，還可以達到互相交流的好處，而巷弄長照站（C單位）就是所謂的社區關懷據點，用以補足B單位居家服務項目中缺少的部份，例如B單位沒有提供送餐的服務，就請服務的個案到C單位一起共餐的概念。



而香柏樹長者社區關懷據點，就是一個提供長者服務的C單位，據點主任提到：「我們的服務內容，和A單位相比較為不同，他們像是個案管理，由專業人員進行各項客製化的規畫和協助，而我們則是像是朋友之間的互動交流，希望每個長者都可以在陪伴下，從中找回生命的價值和意義，建立自己的人際關係，減少因獨居和憂鬱症，造成『孤獨死』的老年悲劇，也希望讓長者們可以保持健康的狀況，多進行一些相關的活動，促進他們自身的活動力，就不會形成一項社會的問題和負擔。」

人力資源是長照發展上的難處



由於台灣的老化速度太快，比日本或其他國家都快速和嚴重，所以導致我們的長照政策在相較之下，也成長的過於緩慢；而另一項最頭痛的就是人力資源上的缺乏，不論是陪伴需求的志工，或是居家服務的照服員，都有年齡層偏高的情形，香柏樹長者社區關懷據點說：「現在的年輕族群大多數多沒有擔任志工的意願，20～30歲的人認為做志工沒有實際的價值和報酬，當這個階段沒有志工服務的經驗和習慣後，未來就不會再有擔任志工的機會，未來可能會造成一個嚴重的斷層。」



而照服員的部份，中華長照協會則說：「是因為現行的薪資結構太低，而且加上社會大眾的觀念明顯不足，照服員時常被僱主當成清掃、採買，或是其他的勞力來使用，也讓其專業資格和價值受到嚴重的質疑，無法吸引比較年輕的人，一起加入這樣的行業。」信義老人服務暨日間照顧中心的主任：「若單純想利用引進外籍勞工填補人力缺口的話，不但無法保障本國勞工的權益外，服務的品質也沒辦法提升，而且會一直輪迴在進行勞力輸入的事情，和後續相關的社會問題；長照服務法雖然已經有納入相關的規畫和排程，但是在短時間之內，不可能達到快速提升薪質的目標。」



信義老人服務暨日間照顧中心的主任補充到：「長照10年計畫後，本來就是要接著推動長照保險，但中間仍需要一個緩衝的階段，就是現在所謂的長照2.0，先讓應該到位的資源都就定位後，再繼續朝向長照保險的目標來邁進。」所以現階段除了希望能帶動社會大眾正確的觀念，並促使政府更重視長照福利的相關配套措施外，最好也能和日本一樣，達到推動長照保險的制度，或是把長照納入全民健保的體系之中；不過政府在長照政策的後續規畫上，不能再一直改變和轉彎，像是將全齡化納入長照範圍的調整，雖然身心障礙者們也有長照的需求，但和老人長照的需求一定不同，所以最好還是專案的細緻化處理，而不是統一納入就可以解決的，如此未來才可能讓所有需求的人，都能得到適合的協助和資源。

（特別感謝， 中華長照協會 「 關懷獨居老人照護計畫 」、 信義老人服務暨日間照顧中心 ，以及 香柏樹長者社區關懷據點 ，接受專訪並提供相關照片）



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