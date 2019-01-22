2基因編輯寶寶已誕生　專家：讓她們永不知情是最好選擇

▲世界首例基因編輯寶寶在大陸誕生。示意圖，非該女嬰。（圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

大陸基因編輯嬰兒事件震驚全世界，當局也證實2基因編輯寶寶已經誕生。對於後續的因應方式，中國科學院院士邵峰則認為，已出生的2名女嬰還不足以影響人類基因池，但未來最好永遠不讓基因編輯寶寶知道真相，可能是最好的選擇。

北京生命科學研究所學術副所長邵峰接受《北京青年報》專訪時表示，調查學校及醫院是否知情、為何允許賀建奎進行實驗、經費來源、各層級的審查機制，以及對兩名基因編輯女嬰是否達人身傷害程度的問題等，都沒有過往判例可循，須尋找對應法律依據。

▲由賀建奎所主導，經過基因編輯的嬰兒「露露」和「娜娜」誕生消息一出，舉世震驚。（圖／達志影像／美聯社）



至於兩名女嬰該何去何從，邵峰則說「非常難辦」。科學界過去曾討論過出錢讓孩子們的父母到無人認識的地方重新生活，由相關部門持續追蹤，不過受到基因編輯的女嬰未來可能出現健康問題，即使沒有也可能留下遺傳基因影響後代，最好的處理方式是永不讓孩子們知情，一生如常人一般生活。

邵峰也表示，基因編輯嬰兒對人類群體的影響只是一個「小點」，因為少子化因素，對整個種族還無法造成大規模影響，但現在的生物技術已可以隨意更改人體兩萬多個基因，任何物種都能被隨意改變，技術門檻極低，但若像賀建奎一樣在生殖細胞中基因編輯的話，如果失敗，負面影響會一代代遺傳下去，「基因編輯的大門一開，人類就完了」。

▲2018年11月在香港舉行的第二屆人類基因組編輯國際峰會上，賀建奎發言，稱為研究結果感到「自豪」。（圖／CFP）

通常而言，倫理委員會絕不允許類似行為，但由於中國大陸的科研文化體制還不如西方嚴格，再加上基因治療還未有一套既定規範準則，換句話而言，目前沒有足夠多專業人員對此是立定規矩，才會導致這次事件發生，因此邵峰也呼籲希望藉由此次基因編輯嬰兒事件，推動中國生命科學倫理立法。